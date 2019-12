CCOO critica el abandono de lo social por parte de la Junta de Andalucía. Lo denuncia el secretario general del sindicato en la provincia, Francisco Cantero. La semana ha comenzado con dos concentraciones, ambas a las puertas de la Delegación de Educación del gobierno regional en la capital.

La primera se producía en protesta por la actual situación de las trabajadoras que realizan la limpieza en los institutos públicos y otras Administraciones también públicas en la provincia de Jaén. Recordamos que el servicio está prestado por las empresas 'Tempo Facility Services' y por 'Netalia Servicios Integrales'. Hay indignación en CCOO porque dichas empresas no han procedido al pago de las nóminas.

"Estamos hablando de impago de nóminas, estamos hablando de incertidumbre de muchas de ellas porque no solamente se suma el impago, sino que no se sabe cuándo se podrá cobrar y también estamos hablando de incumplimiento de convenio colectivo. Ya se produjo el 12 de noviembre una serie de concentraciones y hubo reuniones con la Junta de Andalucía. Pero no se ha hecho nada", ha dicho Cantero a los medios.

Comedores escolares

Al mediodía se producía otra concentración, convocada también por CCOO, en defensa de la plantilla de los comedores escolares. Recordamos que la situación sigue siendo muy similar a lo conocido hasta ahora, con 37 comedores escolares sin servicio por el cese de la empresa 'Royal Menú Catering'. Algo que afecta a miles de niños en la provincia de Jaén. El secretario general de CCOO en Jaén, Francisco Cantero, esgrime que es otro ejemplo más del "grave problema de los servicios públicos en la provincia", agravado desde la instauración hace un año de la nueva Junta de Andalucía del PP y Cs, apoyados por VOX.

"Es otro problema mayúsculo que tampoco se soluciona. Desde el sindicato siempre hemos tenido una estrategia sensata y coherente, no vamos a aceptar ningún tipo de chantaje por ninguna empresa. En este caso, 'Col Servicol' que venía a decir que podría prestar el servicio si renunciaban las trabajadoras a sus derechos salariales y laborales. Mostramos nuestro rechazo", aseguraba categóricamente Cantero.