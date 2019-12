Al Jerez Industrial se le escapa la victoria en La Canaleja 1-1

JEREZ INDUSTRIAL CD 1 - CD SAN BERNARDO 1

El San Bernardo en La Canaleja rompió la buena racha del Jerez Industrial CF, que hasta ahora lo había ganando todo tanto en La Juventud como en Chapín.

Juanjo Durán ya presagiaba en la previa la dificultad del encuentro. No le gustaba nada ni el rival por su potencial ni el campo donde se jugaba, de césped artificial, algo que no favorece al equipo industrialista, que sólo había jugado esta temporada un partido en ese tipo de superficies, el que disputaron en Puerto Real.

El equipo blanquiazul sigue al frente de la clasificación, ahora con dos puntos de ventaja sobre el Puerto Real, que ganó al igual que Trebujena y Balón de Cádiz, estos dos a cuatro puntos de los industrialistas. El equipo de Juanjo Durán aumenta su ventaja con respecto al quinto, el Ubrique, ahora a siete puntos.

El Jerez Industrial se adelantó a la contra. Roque desde la banda izquierda puso un balón al segundo palo que Juan Rosillo no desaprovechó, colocando el balón en el poste y dentro de la meta visitante. En la segunda parte empataría el San Bernardo, que en su primera llegada lograba el empate al señalar el colegiado penalti en una caída de Edu, que se revolvió dentro del área, ante Álex Rodríguez. Porrúa no iba a fallar desde los once metros estableciendo la igualada final. Poco antes de acabar el partido, el Jerez Industrial marcaría el segundo, pero el gol no subiría la marcador por fuera de juego.

FICHA TÉCNICA:

Jerez Industrial CF: Pablo, Velázquez, Maikel, Álex Rodríguez, Quintero, Dani Castro, Pulido, Juan Rosillo, Caballero, Roque y Lechu.

Banquillo: Álex García, David, Raúl, Yuni, Agu, Joselito Zambrano y Félix.

CD San Bernardo: Tota, Adrián, Acevedo, Kiko, Javilito, Edu, Gallego, Yoel, Orozco, Piki y Abel.

Banquillo: Joaquín, Álex, Porrúa, Juanma, Youseff y Furné.

Goles: 1-0 (34') Juan Rosillo. 1-1 (63') Porrúa, de penalti.

Árbitro: Muñoz Orihuela. Expulsó por doble amonestación al visitante Kiko (90'). Mostró cartulina amarilla a los locales Álex García y Velázquez y a los visitantes Adrián, Javilito, Gallego, Piki y Porrúa, además de a un integrante del banquillo.

Incidencias: Partido de la 13ª jornada de la Primera Andaluza disputado en La Canaleja.