Denuncian el retraso del Ayuntamiento de Jódar en las licencias de apertura de un establecimiento

Denuncia pública, en la que muestra su malestar y cansancio un vecino, Juan Mengíbar Vargas, propietario de un local, que pretende alquilar, en la calle Huelva, junto a la Plaza de Fátima, tras haber solicitado una licencia de apertura y haber cumplimentado toda la documentación y proyectos técnicos necesarios y, según él, esperar durante más de dos meses, la visita de los técnicos municipales pero el visto bueno definitivo a la licencia de apertura, “… Los trámites y el papeleo de este local están entregados, por los respectivos técnicos, está todo entregado desde hace más de 2 meses, a la espera de que pasen por aquí a verlo y nos den el visto bueno, para poder abrir…”

También hablábamos con la persona interesada en su alquiler, que no puede hacer efectivo el contrato, hasta disponer la mencionada licencia de apertura, Loly Endrino, con la intención de crear algunos puestos de trabajo, “…Yo aquí sola no podré estar, evidentemente, un puesto o dos puestos más de trabajo, claro que se generaría, que serán gente de mi pueblo…”.

Previamente a estas declaraciones, Juan Mengíbar daba a conocer la situación en su perfil de una red social, “… Bueno pues cansado de acudir al Ayuntamiento de Jódar y de que no paren de darme largas, voy a poner en conocimiento a mis paisanos y a futuros inversores de Jódar. Me salí del pueblo a buscarme la vida por la falta de trabajo.

Por circunstancias de la vida tuve que comprar un local comercial en Fátima y con mucho trabajo y esfuerzo después de 8 años consigo terminar el local para montar un pub y alquilarlo, bueno pues con todos los papeles entregados y firmados por sus técnicos correspondientes, desde hace un mes y medio, (terminación de obra, certificado de insonorización…) me dicen que pasarán a verlo cuando puedan para darme el visto bueno y conseguir así la licencia de apertura, que ahora mismo están muy ocupados y hay muchos proyectos delante del mío.

Mi pregunta es tantos negocios se abren al día en Jódar?

Hay derecho a esto?

Otra vista interior del local, durante los trabajos previos de acondicionamiento / Antonio Plaza

Dicho local tiene una hipoteca y tengo a una persona interesada en su alquiler y llevamos esperando ya desde octubre para poder abrir, me ha comunicado que si no están los papeles para diciembre ya no se queda con el local.

Tanto tiempo y trabajo tiene subir a

verlo y dar el visto bueno?

Son solo 5 minutos para la persona responsable de ello y es una ayuda muy grande para mí, mi vida diaria y mi familia, tenerlo alquilado!!!

Cada día más asqueado de estos dirigentes, y me dan igual las siglas de los partidos son todos IGUALES!!!

Esperemos que no haga falta seguir trascendiendo con esta noticia y que hagan lo que todo cuerpo político debe hacer!!!

Facilitar la vida y el bienestar de sus ciudadanos!!!”

Ayuntamiento de Jódar

Ante estas declaraciones esta redacción se ponía en contacto con el Ayuntamiento desde donde se nos ha informado de que el escrito, solicitando la licencia de apertura, fue presentado hace poco más de un mes, 21/10/2019.

El visado del colegio oficial es del día 1/10/2019 y lo han presentado el 21.

También nos han remitido a la ley reguladora, “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.

b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación…”.