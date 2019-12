Probablemente ahora más de uno me estáis escuchando y estáis a la vez trasteando con el teléfono móvil.

El móvil se ha convertido en una extensión de nuestra mano, con pantalla más grande o más pequeña, con más o menos capacidad, con más o menos datos, con mejor o peor cámara pero para todos parece una extensión de nuestro brazo.

Incluso muchos de nuestros padres o abuelos se han puesto también al día y son, igual que nosotros, esclavos del teléfono.¡Quién les iba a decir a ellos que utilizarían el móvil para manejar hasta las redes sociales, Facebook , Twiter etc..! Qué adelantos, ¿verdad?

El teléfono inteligente tiene muchas ventajas pero también inconvenientes. Para empezar, no podemos vivir sin él. Si te lo olvidas vuelves a buscarlo, si no tienes cobertura, datos o wifi te enfadas. Si tu amigo lo tiene apagado también te enfadas…

El móvil es necesario, si… Pero de unos años hacia acá “esta extensión de tu mano” se ha convertido en un aparato que también nos está quitando muchas cosas. Por ejemplo:

Estamos tomando un café y no miramos ni al camarero.

Estás esperando en el médico y no te enteras si te llaman.

Vas en el bus y se te pasa la parada.

Estás con las amigas y no habláis.

Te pones a comer y no dejas el móvil.

Vas condiciendo y contestamos o escribimos wasap.

Vamos por la calle sin mirar y nos chocamos con la gente o cruzamos la carretera.

No sigo porque tendríamos mil y una más de las cosas que hacemos con el móvil.

Hasta el punto de que el noventa por ciento de los usuarios tenemos las llamadas GRATIS y no lo utilizamos.¡Ya no hablamos! Mandamos mensajes y no hablamos.

Y yo os pregunto: ¿Por qué no llamamos a la gente y así mantenemos el contacto humano?

Estamos perdiendo esa cercanía. Nos estamos alejando los unos de los otros. Pensadlo.

Creo que sea el móvil pequeño o grande, nosotros debemos cambiar nuestro tamaño en la cabeza y ser más grandes.

No perdamos la cercanía de todo lo que pasa a nuestro alrededor y hablemos con los nuestros, aunque sea por el móvil.