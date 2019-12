El sindicato médico navarro denuncia unos servicios mínimos abusivos en la huelga

Tras una semana de huelga en el sector médico, el sindicato gremial convocante considera que no se han respetado los servicios mínimos y que han sido abusivos, sobre todo en lo que se refiere a los MIR.

“Hay sentencias del Tribunal Supremo que determina que los médicos residentes son médicos en formación y no pueden ser incluidos en servicios mínimos en huelgas”, ha explicado Alberto Pérez, del sindicato médico, en la Cadena SER.

Una avalancha de pacientes en centros de salud de Zizur y Barañain en la primera jornada de vuelta de la huelga del sector médico.

Añaden que miembros del departamento de salud sí que se han interesado por la situación en algunos centros de salud durante estos días. Esperan no tener que volver a convocar una huelga, pero apuntan que no se puede pasar por alto la situación de los médicos en navarra, por lo que no descartan una nueva convocatoria.