Cámaras de vigilancia en los mataderos navarros

Los grupos parlamentarios que forman el Gobierno (PSN, Geroa Bai y Podemos) junto con EH Bildu e Izquierda-Ezkerra han presentado una moción para instar al Gobierno de Navarra a que elabore una ley que obligue a los mataderos a instalar cámaras de vigilancia en las zonas en las que se entre en contacto con los animales vivos. Además, solicitan que las imágenes se almacenen durante treinta días y que a ellas tengan acceso el Servicio Veterinario Oficial de cada Comunidad Autónoma, así como los propietarios o titulares de los mataderos. La moción ha sido presentada a instancias de la ONG Equalia, que se reunió el pasado mes de octubre con todos los grupos parlamentarios.

El director general de la ONG Equalia, Guillermo Moreno, ha explicado a la SER que en esas reuniones tuvieron la sensación de que "todos los grupos de alguna manera están dispuestos a trabajar para lograr un mayor control del estado animal y de la seguridad alimentaria en los mataderos navarros. La propuesta es muy positiva y además es una oportunidad de transparencia y modernidad para el sector cárnico navarro. Desde ese punto de vista, yo creo que va a ser aprobada sin ningún problema".

La ONG tiene contabilizados en Navarra hasta 8 mataderos. Desde este medio tan solo ha sido posible establecer contacto con uno de los responsables (prefiere mantener el anonimato), que ha asegurado que "es una exageración". Asegura que "lo de las cámaras es sacar de contexto" este problema e incide en que "lo que es raro es que el veterinario no lo vea. Aquí [en Navarra], se preocupan mucho y los inspectores están dentro de los mataderos. No sé qué ocurre en otras Comunidades, pero aquí no dejan pasar ni una".