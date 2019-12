Unionistas canda su portería por primera vez en la temporada

A la decimoquinta fue la vencida. Unionistas de Salamanca logró dejar en cero goles a su rival, el Burgos CF, en el estadio de El Plantío. Los charros ganaron 0-3 y, por primera vez, Brais Pereiro no tuvo que recoger el balón de su portería en ninguna ocasión.

Hasta la fecha, los charros había recibido goles en todos los partidos. Un total de 29 en los 14 primeros partidos de la temporada. La media de tantos por encuentro es superior a dos goles por choque, 2,09 en concreto. La última vez que Unionistas de Salamanca dejó a cero su portería fue en la última jornada de la temporada 2018/2019, cuando los blanquinegros recibieron en Las Pistas al Rápido de Bouzas (aquel partido finalizó 3-0).

Contrastan estos datos con los que acumulaba Unionistas la pasada temporada: los charros habían encajado, tras los primeros quince partidos, un total de once goles, 0,73 tantos por partido. No obstante, ante el Burgos los charros han conseguido cumplir la premisa que marcaba en los últimos días y semanas el entrenador, Jabi Luaces, públicamente: no encajar goles y no cometer errores, máxime cuando algunas maneras de recibir tantos han sido directamente causa de perder partidos, como ocurrió ante la UD Logroñés.