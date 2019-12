Dani Sotres: un año después, baja en el Salamanca CF

La expulsión de Dani Sotres este domingo en el Helmántico, en la última acción del partido, supuso el gol de la victoria del Calahorra después de que Javi Carpio tuviera que ponerse la elástica del segundo meta para intentar atajar el lanzamiento de falta directa de Adrien le dio tres puntos a su equipo.

La roja directa no solo tuvo consecuencias directas en el resultado. También de cara a la jornada 16 del campeonato nacional de Segunda B, partido en el que el Salamanca CF visita a la Cultural Leonesa en el Reino de León (viernes, 17:30 horas). Dani Sotres no podrá entrar en la convocatoria del equipo y, obviamente, no será titular, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo.

En concreto, cuarenta jornadas después, Sotres no formará parte de la alineación inicial. La última vez en la que un cancerbero distinto en liga partió de inicio con el Salamanca CF fue en la jornada 13 de la temporada pasada. Aquel partido, de final infartante, fue el Salamanca CF 3-3 Real Madrid Castilla. La meta estuvo defendida por Pablo Alcolea, el segundo meta del equipo el pasado año, muy discutido por la afición en todos los partidos en los que actuó. Corría el 18 de noviembre de 2018.

Alcolea encajó tres tantos, obras de De Frutos en dos ocasiones, y de Cristo González. A partir de ese momento, y en la jornada 14 de la campaña, Sotres tomó las riendas de la meta charra. En su primer partido como portero indiscutible del Salamanca CF los charros empataron a uno contra el otro conjunto de la capital, Unionistas de Salamanca. Unai Hernández, en el minuto 44, firmó el gol de los de Roberto Aguirre (en ese momento).

En los cuarenta partidos disputados con el club del Helmántico de manera consecutiva, Sotres ha encajado en total 39 tantos, 18 en la temporada 2018/2019, y 21 en la actual. El cancerbero promedia menos de un gol por encuentro, 0,97 en concreto. Buenos números que el recambio del portero tratará de mantener ante la Cultural.