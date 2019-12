Cada día se detectan en Cantabria 15 nuevos casos de cáncer. Los más frecuentes: pulmón en hombres y mama en mujeres. Para reducir la incidencia de la enfermedad, que ya causa más muertes en nuestra comunidad que las patologías cardiovasculares, la Fundación Enfermería de Cantabria ha presentado una guía básica de prevención. La edición de esta guía es la primera acción puesta en marcha a través del proyecto ‘Enfermer@ y ciudadanos juntos contra el cáncer’, una iniciativa que busca promover la educación en salud y la adopción de pautas preventivas.

En Hoy por Hoy Cantabria, la coordinadora del proyecto, la enfermera Natalia Constanzo, ha destacado que se trata de los propios ciudadanos se den cuenta de que la prevención es la base y se puede prevenir. “Desde la prevención es desde donde se debe empezar a trabajar” ha resaltado. Constanzo llama la atención sobre el hecho de que solo entre un 5-8% de los casos de cáncer se debe a la predisposición genética y el resto se debe a una suma de factores de riesgo, a lo que nos rodea. Según la Organización Mundial de la Salud, el 40% de los casos de cáncer se pueden evitar cambiando nuestros hábitos como el consumo de alcohol, el tabaco, el sedentarismo.

Junto a ella, la presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria, Rocío Cardeñoso, ha destacado que se busca la unión entre profesionales y pacientes para avanzar en el cambio para la promoción de los hábitos de vida saludables. “Cada día en Cantabria aparecen 15 nuevos casos de cáncer y hasta ahora no se había estructurado de una forma sencilla para que los ciudadanos sean los que decidan hacer el cambio” ha detallado Cardeñoso, quien ha añadido que la incidencia es similar al de resto de España, pulmón en hombres, mama en mujeres y colon en ambos sexos.

En este sentido, Cardeñoso ha vuelto a pedir la puesta en marcha de la figura del Enfermero escolar en los colegios. Las cifras avalan que su implantación durante el tiempo que estuvo en marcha en Cantabria supuso, según defienden desde el Colegio de Enfermería, una incidencia positiva en los hábitos saludables. “La priorización de los recursos económicos sigue siendo el motivo de que no se desarrolle, por eso estamos intentando dar alternativas porque el gasto sanitario llegará a ser inasumible si no se invierte en prevención, no puede ser que solo el 3% del presupuesto se dedique a la promoción de la salud”, ha concluido Cardeñoso.

El proyecto ‘Enfermer@s y ciudadanos juntos contra el cáncer’ comenzó hace 2 años gracias al trabajo de 12 enfermeras que se han propuesto abordar la enfermedad desde una perspectiva previa a su desarrollo y que están demostrando que un porcentaje de los cánceres se pueden evitar con hábitos saludables y formación en salud.