Los árboles y el bosque

Esto de principiar diciembre con los zapatos viejos, recuperados del baúl de la abuela, es decir, con una buena parte del aceite de la cosecha pasada en la bodega, es un no parar en el sinvivir del quiero y no puedo. No sé si me explico. La primera licitación del almacenamiento privado ha generado una frustración tremenda. El jueves, el Comité de Gestión de Mercados de la OCM agrícola de la UE aprobaba un reglamento que fija el importe máximo de la ayuda, 0,83 euros por tonelada y día para todas las categorías de aceite de oliva, o sea, una auténtica miseria. Es más, sólo se aceptaron ofertas por un total de 3.650 toneladas, todas ellas españolas: detritus sobre blasfemia. 800 toneladas de lampante, el resto de virgen, ni una de virgen extra. Menudo cuerpo se te queda para, a continuación, fundir la visa en el Black Friday y empezar a lanzar al tajo desde el remolque, unas horas después, de buena mañana, mantones, varas y espuertas. Malditas sean Europa y todas sus componendas. No nos van a entender nunca.

El arranque de la campaña de ventas de Navidad, por lo demás, estuvo presidido en la ciudad, como es bien sabido, por la apertura de la primera fase del parque comercial ‘Jaén Plaza’, con no más de media docena de tiendas por el momento (a las que se irán sumando el resto de las programadas, una galería abierta actualmente a la incorporación de socios inversores, y hasta un hotel, del que no se había hablado antes y cuya proyección tendrá que digerir el sector autóctono, Gabriel Olivencia incluido, pero bajo la inconfundible impregnación del olor a nuevo que tanto atrae a las moscas. Para entonces, la plaza de Santa María ya había estrenado una suerte de abeto metálico de neón hortera, de esos que se ponen en todas partes como icono cenital de la iluminación extraordinaria navideña, no vaya a ser Jaén menos que cualquiera (los de Diputación y El Corte Inglés completan el tridente ideado de árboles superlativos y paradigmáticos que, junto a bolas, coronas y paquetes-regalo de grandes dimensiones, configurarán el eje urbano del espíritu de la Navidad mercantil verdadera), y en La Imora, en nuestra factoría cervecera de referencia, acabábamos de brindar con los primeros tercios de la edición especial de la birra más jaenera. Esto es, la tradición revivida/repetida de un pórtico invernal que sabe a añejo pese a innovaciones tan señeras.

El hegemónico bipartidismo provincial, sin embargo, no está para muchas fiestas. La recurrente, y recurrible, sentencia de la pieza política de los EREs, así como el tortuoso proceso judicial del caso Matinsreg, dame cloro y dime tonto, constituyen una severa enmienda a la totalidad de una época definitivamente pretérita. ¿Qué quedó en pie de la esplendorosa héjira orgánica en sus respectivos partidos de los Gaspar Zarrías, José Enrique Fernández de Moya, Paco Vallejo y Miguel Ángel García Anguita? Nada, o casi nada, apenas sombras, sombras de sospecha, preeminencias volátiles, glorias sepia de hemeroteca, la insoportable levedad del ser, en suma. Nadie quiere acordarse de sus mentores políticos, de quienes les auparon adonde hoy están. Normal. El tiempo pone a cada cual en su sitio, dejan caer por lo bajini sus enemigos más cobardes y acérrimos. ¿Cabe, acaso, ser más injustos? ¡Qué fácil es hacer leña del árbol caído! Antonio Banderas, Juanma Moreno y Francisco de la Torre comparten el impresionante encendido del ‘Bosque de la Navidad’ de la calle Larios de Málaga. ¿No era el actor el icono universal del filosocialismo de la ‘Andalucía imparable’? A pocos metros, unas horas más tarde, Paco Reyes recibía la distinción de ‘Jiennense del Año 2018’, concedido por la Casa de Jaén en Málaga, “por tender puentes entre ambas provincias”. Tras la ocurrencia del ‘Plan Activa Jaén’ de rebautizar el aeropuerto de Chauchina como ‘Aeropuerto Internacional Granada-Jaén’ no sería de extrañar que el proyectado segundo puente sobre el Guadalmedina hacia el puerto de la capital de la Costa del Sol, nueva zona conectada con la entrada al puerto de San Andrés por un nuevo puente, pudiera incorporar alguna referencia jiennense. Solo es cuestión de ponerse. Mientras el resto de capitales andaluzas, bromas aparte, se reinventan, no estaría de más que la Jaén de la nueva entente municipal PSOE-Cs abogara por alguna que otra iniciativa más osada que el ‘Jaén Plaza’, la reanudación efectiva del sistema tranviario o un bulevar que funda el recinto ferial con Ifeja. No sé, cualquier cosa que nos ponga en el mapa, de una vez por todas.