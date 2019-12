Nadie lo discute, la maratón de València es ya un evento deportivo de altísimo nivel. Pero el verdadero éxito de la maratón no está en los tiempos, ni en las marcas. No está en el número participantes, ni en la variada de procedencia de los corredores. No está ni siquiera en el presupuesto, ni en el impacto económico, ni en la trascendencia internacional.

El verdadero éxito de la maratón es que cale en la sociedad, sobre todo entre los más jóvenes, un mensaje fundamental: que el esfuerzo tiene su recompensa. Cultura del esfuerzo, ese eslogan que decidió apadrinar Juan Roig, aplicado al día a día. Dar valor a las cosas, sobre todo las cuesta conseguir. Perseverar, perseguir los sueños y llegar a meta.