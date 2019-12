Sin once tipo

Solo seis jugadores de la plantilla del Celta no han tenido minutos con Oscar García. El técnico del Celta no tiene un once tipo y en solo tres partidos ya ha utilizado a 18 de los 24 futbolistas que tiene en plantilla (uno de los 24 es Iván Villar y está lesionado). Al nuevo entrenador del Celta no le cuesta hacer cambios, se guía por lo que ve durante la semana, por cómo entrenan sus futbolistas y jugará quien lo merezca y el tipo de jugador que más se adapte al tipo de rival que tengan enfrente.

Solo cinco jugadores lo han disputado todo con Oscar García, los cuatro defensas Olaza, Mallo, Aidoo y Araujo, y Iago Aspas. Son los intocables del técnico catalán. Pero la llegada de ÓScar también ha supuesto el resurgir de jugadores que no habían tenido protagonismo como Pape o Pione Sisto.

Veremos cómo evolucionan las formaciones de Oscar García. Veremos si Denis y Rafinha (toda vez que se ha recuperado) pueden coincidir en el once. Veremos si Toro Fernández se gana la titularidad tras sus buenos minutos y veremos si la portería con la recuperación de Rubén sufre alguna alteración. De momento, siguen muchas incógnitas por resolver.