Pedro Feijóo: "Un lume azul es una reflexión sobre los límites del ser humano"

Vigo puede presumir de tener un subgénero literario propio sobre novela negra. Ya no está tan mal vista, ya tiene mejor prensa y presenta una extraordinaria alineación para defenderla en Galicia, en el resto de España y en muchos países. Francisco Castro, Domingo Villar, Ledicia Costas, Manuel Esteban, Pedro Feijóo han sido capaces de crear un sello propio de vigueses creando universos de novela negra en nuestros barrios y calles. Han exportado personajes y hábitos que incluso han cruzado las librerías para irse al cine de la mano de Domingo Villar y su Playa de los Ahogados. Nervioso, responsabilizado pero con muchas ganas; así está Pedro Feijóo a pocas horas de presentar en Vigo su última novela: Un lume azul. Un thriller tan intenso como claustrofóbico, que provocará en el lector una sensación de no tener un respiro desde la primera página. Feijóo nos adentrá en una investigación sobre una serie de asesinatos que se producen en Vigo. Asesinatos duros que lleva al forense Troitiño a decir que "no había visto nada igual en 25 años". Un thriller psicológico, una trama muy bien tejida y que nos cuenta la investigación, la vida de las víctimas y el juego laberíntico y macabro que alguien ha querido hacer en Vigo. Una novela con el sello de Pedro Feijóo en la que reflexiona sobre Vigo, la soledad, la impersonalidad de una sociedad cada vez más individualista y sobre los valores que se están perdiendo. El escritor vigués se pasó por Hoy por Hoy Vigo en donde pudo charlar con Ledicia Costas, Domingo Villar o escuchar conexiones sobre los puntos en los que se había producido algún asesinato.

