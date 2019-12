Darwin Núñez: "Ya se nota el trabajo de Guti"

Se ha convertido en el 9 titular desde la llegada de Guti, y poco a poco se ha ido consolidando con el sevillano Juan Muñoz en el ataque rojiblanco. Al uruguayo Darwin Núñez se le ve cada día mejor, cada partido más adaptado al fútbol español y con más ganas e ilusión de hacer las cosas mejor de rojiblanco en el gran proyecto de Turki Al-Sheikh.

El futbolista del Almería fue protagonista el sábado en la zona mixta del Heliodoro Rodríguez López después del partido de los rojiblancos en la Isla ante el Tenerife: “Estamos todos muy contentos en el vestuario porque es una victoria muy importante para nosotros, todos hicimos un esfuerzo tremendo, dejamos todo en cada pelota, y lo bueno es que estuvimos enchufados por el partido, también tras el descanso y en toda la segunda parte, hemos mejorado eso”, dice el delantero.

Hubo que sufrir para conquistar los tres puntos en el Heliodoro Rodríguez López ante el Tenerife: “Ellos jugaban muy bien por fuera y la verdad es que nos complicaron un poco en la segunda parte, pero hicimos un gran trabajo en todo momento para lograr una victoria muy importante para nosotros. La defensa estuvo muy segura, arriba estuvimos bien”, recuerda el delantero.

No marcó en Tenerife, pero sí hizo un buen trabajo en la Isla: “Un delantero puede tener diez jugadas y no hace gol, y puede tener una y marca, es fútbol, pero estoy muy contento por el trabajo y el desgaste que estoy haciendo, y los goles claro que llegarán”, explica el jugador rojiblanco.

La plantilla va asumiendo lo que quiere Guti para el Almería: “Es un entrenador que le gusta jugar mucho por abajo, se está notando en el equipo, cuando salimos jugando desde la portería cada vez lo hacemos mejor y cuando no se puede pues hay que darle a la pelota hacia arriba para que no haya peligro en nuestra área. Ya no se nota el trabajo de Guti”, dijo en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER después del partido ante el Tenerife.

Reconoce que hay presión: “Los jugadores más jóvenes que hemos llegado al Almería y por lo que más se ha pagado tenemos esa presión, yo tengo mucha presión porque quiero subir a Primera División, pero hay que ir paso a paso, pero ahora llevamos dos victorias y eso nos ha dado más confianza”. El delantero del Almería cuenta con el apoyo de la afición rojiblanca para el partido del sábado en casa porque “su aliento es fundamental”.