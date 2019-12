Nuevo pleno de los equipos lanzaroteños de balonmano femenino

La decimoprimera jornada de la División de Honor Plata Femenina de balonmano ha dejado un nuevo pleno para los equipos lanzaroteños, ya que los tres representantes de la isla saldaron con victoria sus respectivos encuentros. Tanto el CB San José Obrero, como el CB Lanzarote Puerto del Carmen y el CB Lanzarote Zonzamas se impusieron al Palencia Turismo, Balonmano Gijón y Lavadores Vigo respectivamente.

En el caso del San José Obrero, iniciaba su partido con los goles de Adina Guidoarca (3) y Esther de Miguel logrando un parcial de 0 a 4. Una ventaja que no abandonaría durante todo el desarrollo del encuentro y tardando las locales más de seis minutos en superar la defensa y la portería defendida por Ana Marín.

A pesar de las intentos de las jugadoras del Palencia Turismo de meterse en el partido, no lo permitió el CB San José Obrero, manteniendo durante toda la primera parte una renta de cuatro o cinco goles. Una diferencia que se aumentaba hasta los siete goles en los minutos finales de la primera parte. Con el marcador de 11 a 16 se llegaba a la conclusión de los primeros 30 minutos de juego.

La segunda parte se siguió desarrollando de la misma manera. El CB San José Obrero continuaba haciendo un partido muy serio en todas sus líneas. En defensa se mostraban seguras para no permitir las jugadas de ataque de las locales y en ataque siempre buscaban la mejor alternativa para finalizar en goles sus acciones. Adina Guidoarca, Esther de Miguel y Gema Trujillo, eran las encargadas de liderar el ataque visitante.

La ventaja a favor del San José Obrero en esta segunda parte superó los diez goles, por lo que la victoria no se le iba a escapar a las jugadoras entrenadas por David Betancort. Con el marcador de 25 a 34 se llegaba a la conclusión del partido, sumando las lanzaroteñas la undécima victoria de la temporada.

El San José Obrero se consolida en el liderato de la División de Honor Plata Femenina, con el pleno de victorias en la presente temporada y teniendo tres puntos de ventaja sobre el segundo clasificado y cinco sobre el Rodríguez Cleba León, equipo que caía derrotado esta semana en la cancha del BM Porriño. Las lanzaroteñas reciben la próxima semana la visita del SAR Rodavigo, partido que se jugará el sábado a las 20:00 horas en el Pabellón Municipal de Titerroy.

El Lanzarote Puerto del Carmen no cede

El CB Lanzarote Puerto del Carmen consiguió en el primer tercio de partido una renta de goles que no haría más que aumentar a lo largo del encuentro disputado en Gijón. Estuvo muy acertado en ataque con Suely Pinto Spencer y Mary Sánchez avasallando a las rivales con diez goles anotados cada una, bien acompañadas por Rosa Álvarez en la faceta goleadora, con ocho tantos en su lista.

En la faceta anotadora del Balonmano Gijón destacaba Sandra Vallina con ocho goles. En las filas tienses y tras este partido, Mary Sánchez se coloca cuarta entre las máximas anotadoras del grupo A de la División de Honor Plata femenina, con 73 goles en once partidos (6,64 de media) mientras que Keyla Hernández se mantiene séptima en ese grupo de metralletas, con 62 goles anotados hasta el momento (5,64 goles de media por partido).

Foto de archivo del CB Lanzarote Puerto del Carmen / Cadena SER

Para Miguel Ángel Lemes el partido en Gijón “ha sido un partido muy serio por nuestra parte a nivel defensivo, que nos permitía realizar muchos contraataques directos. La pena es que no estuvimos muy finas de cara a portería porque en la primera parte fácilmente hubiésemos rebasado los 20 goles. El Gijón optó por jugar con doble pivote pero aún así no consiguió rebasar nuestra defensa. Al comienzo de la segunda parte un parcial nuestro de 0-4 ya mató el partido, nos fuimos de 12 goles y a partir de ahí bajamos un poco la intensidad, entrando en una dinámica de gol a favor gol en contra. Me gustaría destacar el trabajo defensivo y la actitud del equipo tras una semana complicada por el tema de Vesi y aún así hemos realizado un gran partido”, concluye el entrenador tiñosero.

El próximo fin de semana el CB Lanzarote Puerto del Carmen recibe en el cuarenta por veinte del Municipal de Tías al Comercial Ulsa Hand Vall, será el sábado, siete de diciembre, a las 18:00 horas.

Remontada del CB Lanzarote Zonzamas

El CB Lanzarote Zonzamas, que afrontaba su segundo desplazamiento consecutivo, supieron madurar el encuentro disputado en la cancha del Lavadores Vigo y a diferencia de partidos anteriores, demostró una gran capacidad de reacción en la segunda mitad. Un período en el que el Zonzamas fue netamente superior para imponerse por 24 a 29 al conjunto vigués.

Los primeros minutos del partido fueron dominados por el CDEC Lavadores Vigo, siendo el encargado de marcar las primeras diferencas en el marcador, aunque la renta no superó en ningún momento los dos goles. Brenda Roger anotaba el tanto del empate y Jailene Maldonado puso al CB Lanzarote Zonzamas por primera vez por delante en el marcador (7-8), cuando el partido se acercaba al ecuador de la primera mitad.

Las lanzaroteñas llegaron a disponer de una ventaja de dos goles en esta primera mitad. Un período que concluyó con un parcial de 4 a 2 a favor de las gallegas, llegándose al descanso con el resultado de 15 a 14 a favor del CDEC Lavadores y quedando el partido abierto de cara a la segunda mitad.

Una segunda parte que se iniciaba con un gol de la local María Álvarez y que rápidamente fue neutraliado con los tantos de Brenda Roger, Jailene Maldonado y María de León, y que les devolvía al CB Lanzarote Zonzamas la iniciativa en el marcador (16-17). Comenzaba a verse los mejores minutos del equipo lanzaroteño en cancha, estando firmes en defensa y acertadas en las acciones de ataque.

La exclusión de la pivote Mariangeles de Uriarte no impidió que siguiera el buen hacer del CB Zonzamas, logrando un parcial de 0-3 en los dos minutos que estuvo en cancha con una jugadora menos. En el ecuador de la segunda parte el técnico del CDEC Lavadores Vigo solicitaba un tiempo muerto cuando el marcador reflejaba un claro 19 a 24.

El CB Lanzarote Zonzamas en la cancha del Lavadores Vigo. / Cadena SER

Las lanzaroteñas terminaron de romper el partido tras las indicaciones desde el banquillo, no permitiendo la reacción del conjunto local. El CB Lanzarote Zonzamas lograba un parcial de 1 a 5 para establecer el 20 a 29 a falta de nueve minutos para el final del partido. Tocaba madurar el choque, y conservar la ventaja adquirida.

Al final del partido se llegaba con el marcador de 24 a 29, sumando el CB Lanzarote Zonzamas una nueva victoria para situarse en la sexta plaza de la clasificación con 12 puntos. El próximo sábado recibirán la visita del BM Porriño, equipo que esta jornada fue capaz de dar la sorpresa al vencer al Rodríguez Cleba León. Un partido que se jugará a partir de las 19:00 horas en el Pabellón Municipal de Las Palmeras de San Bartolomé.