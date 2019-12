La reordenación del tráfico se mantiene

La reordenación del tráfico en la zona de los jardines de Don Diego y la calle San Gregorio se mantendrá sine die. Aunque en teoría los cambios diseñados a modo de prueba tenían en este 3 de diciembre su fecha de caducidad, el equipo de gobierno ha decidido mantenerlos para seguir recabando más datos antes de darle carácter definitivo.

Y es que por lo que ha podido comprobar hasta ahora, esta reestructuración funciona. Dice el concejal de Seguridad Ciudadana que en estas semanas no se han producido inconvenientes y sí se han visto, en cambio las ventajas de una medida que se ha adoptado pensando en la reestructuración de los Jardines de Don Diego que se pretende llevar a cabo en este mandato. “Hemos visto que no ha causado ni retenciones ni accidentes, ha habido un tráfico fluido, aunque sí que es cierto que no eran unas fechas de tráfico intenso, pero también se ha comentado que ha facilitado incluso incorporación a la red viaria principal y eso nos ha llevado a determinar que, ante ese buen resultado, lo vamos a mantener en el tiempo para poder tomar más datos estadísticos y ver que realmente funciona y no ha sido una casualidad”, comenta Fernando Chico, que es partidario de que “si las cosas funcionan, no marear a la gente haciendo continuos cambios”.

Fernando Chico, por tanto, dice que a partir de hoy estos cambios pierden su condición de experimentales y, en consecuencia, el Ayuntamiento imprimirá la señalización que corresponde al sentido del tráfico para evitar que los conductores, especialmente los foráneos, tengan dudas al circular. Esto no implica que los autocares no puedan a acceder a la zona cortada de los Jardines para facilitar la descarga de los viajeros. “Vamos a reforzar las zonas de carga y descarga pasando a configurar lo que es el actual apeadero como una zona de carga descarga y también vamos a permitir sobre todo el tránsito de los autocares que no podrían hacer la transición por la calle San Gregorio permitir que en esos momentos puntuales en los que tengan que hacer la carga descarga de los pasajeros lo hagan unas condiciones de seguridad en el vial tráfico de los Jardines”, añade Chico.