Ciudadanos pide el Interés Turístico Regional para la cabalgata de Torregalindo

Ciudadanos presentará en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley para que la Junta declare Fiesta de Interés Turístico Regional la Cabalgata de Torregalindo. José Ignacio Delgado, procurador de esta formación política, brinda todo su apoyo a este pequeño municipio, donde ganó las elecciones municipales de la repesca el pasado mes de noviembre, para que este evento, que se lleva a cabo la víspera de Reyes desde hace ya 34 ediciones, logre este reconocimiento, que implicaría una promoción especial por parte de la Dirección General de Turismo y más posibilidades de recibir subvenciones.

El alcalde en funciones de Torregalindo, destaca la capacidad que tiene esta convocatoria, que logra la implicación de la mayor parte de los vecinos y también de familias con raíces en esta localidad que por estas fechas ya se ponen a trabajar en los preparativos de la próxima edición. Alberto Martín de Diego recuerda que fue su maestra, Carmina Frutos, cuando este municipio todavía tenía escuela, la que puso el germen de este evento, que ha ido creciendo y que en las últimas décadas consigue congregar a varios miles de espectadores de Aranda y de otros puntos de la comarca. “A la maestra, que era mi maestra todavía, le gustaba el teatro y empezó haciendo pequeñas actuaciones todas las navidades hasta que luego se ha ido haciendo grande y más grande hasta llegar a lo que es hoy”, comenta Martín, que considera que tendría mucha importancia este espaldarazo oficial, “porque no es fácil que toda la gente se implique tantos años seguidos, porque estas cosas llegan a cansar mucho y aquí estamos todos muy unidos”, añade

La cabalgata de Torregalindo es todo un auto teatral, un belén viviente en el que se recrean las escenas evangélicas de la Navidad, desde el viaje de San José y la Virgen para su empadronamiento hasta el ofrecimiento de los dones por parte de los sabios de Oriente en el portal. Todo el pueblo está ambientado para acoger estas escenas, en las que no falta la anunciación a los pastores, la visita a Herodes, o el posadero que no da cobijo a la pareja sagrada. La asociación cultural Conde Galindo coordina el trabajo de los vecinos del pueblo. Si se consigue la declaración de Fiesta de Interés Regional, supondría reconocer desde la Junta a Torregalindo su esfuerzo por figurar en el mapa de los municipios que hacen cosas importantes por mantenerse vivos. “Pueblos tan pequeñitos como Torregalindo no creemos que se les da la importancia que tienen, entonces es como entrar un poco en el programa y es importante que la zona rural si quiere juntarse y quiere hacer cosas tan estupendas tan bonitas como una cabalgata, con mucho trabajo puede y nosotros lo hemos conseguido ya durante casi 35 años”, explica Leonor de Diego, la presidenta de la asociación.