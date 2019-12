Kike Remolino: "Si no pasas a cuartos tendría que haber un pequeño castigo"

Kike Remolino fue el protagonista del programa SERxCuatro, que cada lunes se emite en Radio Cádiz. El carnavalero repasó el pasado concurso y reconoció que no terminó muy satisfecho por eso este carnaval "espera quitarse la espinita". Valoró que se será un concurso complicado "por las dos grandes ausencias, la de Juan Carlos y la de Manolo Santander, que eran dos estilos muy marcados".

Sobre los posibles homenajes que se hagan a los dos carnavaleros pidió a sus compañeros que "se haga de corazón. En Cádiz tenemos un sensor para saber cuándo las cosas se hacen desde el corazón y con cariño y cuándo por buscar un aplauso".

Remolino también valoró cómo se encuentra el concurso y se preguntaba "cuánto tiempo llevamos hablando de que el concurso está mal. A mí lo que me queda es la parte romántica. Yo he estado en todas las peleas y todos los combates y no cambia nada", sentenció.

Además, añadió que es complicado cambiar nada en el Carnaval porque "el Patronato está muy encorsetado y para cambiar las cosas hay que cambiarlo todo. Si para pegarle a esto una revolución yo me tengo que quedar sin ir al Falla no tendría ningún problema. Yo le pondré a mi agrupación el mismo cariño, pero hay que hacer una revolución, no que el único cambio sea que este año los coros no abren. Esto es un compadreo y cada uno mira para lo suyo. Tenemos que reunirnos y mirar por el bien común".

Kike Remolino pidió valentía y que los organizadores se atrevan a que las propuestas se prueben al menos durante un carnaval. "Tenemos que ser valientes, el carnaval siempre te da una oportunidad".

Además, propuso una medida para tratar de mejorar el nivel de las agrupaciones que acuden al concurso. "Venir al Falla es rentable, no hay castigo. Si Primera quedas de los dos últimos te vas a Segunda, pero aquí no hay castigo. Venir al Falla es rentable. Si no hay castigo la gente no se piensa en no venir. Tiene que haber un pequeño castigo, no digo que no vengan más, pero por ejemplo que no le devuelvan la fianza. SI no pasas a cuarto no te devuelven el dinero, por malo", sentenció.