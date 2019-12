Innovar en dos dimensiones

La empresa Verjim Animation Studio, con Rafael Vera y Rocío Fernández al frente, nació en Rota (Cádiz) de una ilusión por la animación y la progresiva especialización hacia los dibujos en dos dimensiones, algo poco desarrollado en España, de ahí que la compañía pronto empezara a recibir encargos para trabajos en vídeos, televisión, cortos o largometrajes de cine. Entre ellas, para el coloreado y sombreado de los planos de Buñuel en el laberinto de las tortugas, película que acaba de recibir cuatro nominaciones a los Premios Goya.

Pregunta. Lo cierto es que todo el mundo esperaba la nominación a mejor película de animación, pero, además, se ha llevado a mejor dirección novel, música y guion adaptado. ¿Cómo habéis recibido estas nominaciones para una película en la que habéis participado tan activamente?

Respuesta. La ilusión era máxima. La película partía de nueve candidaturas y contábamos con que en animación iba a estar seguro, pero todo lo que está consiguiendo la película es brutal. De hecho, está en la terna para estar nominada a los Oscar. Todo lo que está dando son alegrías, así que es un orgullo haber participado.

P. ¿Cómo llega su empresa a participar en este proyecto?

R. Empezamos a trabajar en ella hace dos años, aunque se remonta más atrás, cuando conocimos a los productores de la película. Hemos tenido la suerte en que han confiado en nosotros algunos de los mejores productores de cine de animación de España. Les presentamos la empresa. Nosotros somos especialistas en animación 2D, que en España es raro. Ahí hemos encontrado nosotros nuestro nicho de mercado. Les gustó lo que hacíamos porque, al fin y al cabo, lo que hacemos es servicios especializados para distintas fases de producción. Necesitaban ayuda en lo que se conoce como el D.I.P. (Digital Ink & Paint) el coloreado de los fotogramas de la película. Todo fue muy palatino, hasta que ellos necesitaron nuestra ayuda pues estuvimos ahí para echarles una mano.

P. ¿En el coloreado está la aportación de Verjim a la película?

R. Sí, en el coloreado, en el sombreado de los personajes e hicimos 20 o 25 minutos de la película en ese servicio.

P. ¿Y por qué está gustando tanto la película?

R. El guion en sí es muy bueno. Es la adaptación de una novela gráfica, es para un público adulto, es muy original porque trata de una parte de la vida de Buñuel que a lo mejor se desconocía, lo trata de una manera muy amena. No es una comedia, pero tiene toques muy simpáticos y se hace muy llevadera. La dirección de Salvador Simó es brutal. Entra muy por el ojo porque la narrativa es bastante dinámica. Aparte el aspecto visual es muy diferente, que ahí estuvo José Luis Ágreda que también es de Andalucía, a los mandos. Es una película que se diferencia mucho del resto y la combinación de todo es lo que hace que a la gente le guste.

P. ¿Es importante también para una empresa como la suya diferenciarse del resto?

R. Sí, de hecho, cuando yo me especialicé en animación me tuve que ir Canadá hace siete años porque no había escuelas que trabajaran el software que utilizamos, que es Toon Boom Harmony, y, gracias a mi especialización allí, recibimos una selección como caso de éxito a través de las innovaciones que hice en el software. Fue nuestro punto de partida para empezar la empresa, porque nos dimos cuenta del potencial del software, que era muy bueno, y que, realmente, no había mucha gente especializada en ello. Internacionalmente, la mayoría de producciones de 2D se hacen con ese software.

P. Y eso es lo que os ha permitido estar en varias destacadas producciones. ¿Cuáles destacaría?

R. Hemos estado en los dibujos de Gerónimo Stilton, en el largometraje Black is Beltza, una coproducción entre España y China para televisión Emmy & Gooroo, muchos anuncios, cortometrajes y estamos sumando proyectos a nuestra cartera de producciones casi cada mes.

P. Participó usted, en colaboración con Andalucía Emprende, en el Branding Day Cádiz, organizado por la SER, como ejemplo de éxito. ¿Cuáles son las claves del éxito empresarial?

R. Al fin y al cabo, aunque nos dedicamos a un campo que es la animación 2D, que tiene más de cien años, no para de crecer, de tener innovaciones, nuevas formas de realizarse y hay que estar siempre a la última. Realmente tiene muchas salidas. Hoy en día hay más pantallas que nunca, plataformas, están los cines aún, la televisión clásica. Y esas pantallas tienen que rellenarse de contenido y ese contenido hay que hacerlo. Ahí estamos nosotros.

P. Sois ejemplo del empuje de la industria digital de la bahía de Cádiz. ¿A qué cree que se debe?

R. Sí, quizá eso es lo más exótico de nosotros. Muchos nos preguntan cómo trabajamos desde Rota. Pues sí, desde Rota. Realmente el modelo de negocio que hemos creado es estable, de manera que si trabajamos a distancia los clientes están siempre fuera, porque las productoras potentes están fuera. Qué sitio mejor que Rota para montar desde Rota y desde aquí trabajar para el resto del mundo. Tenemos ese toque, que es un elemento diferenciador, que deja claro que si lo estamos consiguiendo desde aquí es que lo estamos haciendo bien.

P. Verjim acaba de sumarse a la iniciativa de Ancine, una agrupación de productoras de cine de Andalucía. ¿Por qué era necesaria esta agrupación?

R. Porque es algo necesario que ha faltado desde los principios de la industria. En comunidades como Cataluña, País Vasco o Galicia, las productoras ya estaban organizadas desde hace tiempo y eso, al final, repercute de manera positiva en el sector porque se consiguen objetivos comunes, un empleo más estable, que hace que todas las empresas que se dedican al audiovisual se beneficien. Y eso es algo que ha faltado en Andalucía. Estamos trabajando en una asociación y también en una academia propia de cine. Sabemos de la creatividad que tenemos y lo que buscamos ahora es una estabilidad y seamos un referente regional.

P. Pueden convertirse en la mejor empresa de nueva creación de Andalucía en el certamen organizado por Andalucía Emprende.

R. Es la final en Málaga y estamos bastante nerviosos. Aquí competimos con empresas de todo tipo. Salimos de nuestra zona de confort, competimos con empresas que hacen aplicaciones, que tienen huertos innovadores relacionados con la agricultura. Estar ahí ya solo habiendo ganado en la provincia de Cádiz es una ilusión tremenda, porque se reconoce a una empresa audiovisual. Eso nunca había pasado y es un hito muy importante. Todavía cuando decimos que hacemos animación hay gente que aún piensa que vamos por los hoteles bailando. Si lo consiguiéramos sería un respaldo bastante interesante.

P. ¿Y qué es lo próximo? ¿Qué esperáis en 2020?

R. Queremos dar un salto en la organización empresarial. Nos hemos especializado hasta ahora en servicios y tenemos la inquietud de desarrollar nuestras propias producciones. Y por qué no, decir algún día que estamos nominados de manera oficial a un Goya nosotros mismos por nuestras propias producciones que hayamos hecho nosotros. En este sentido, estamos trabajando en una serie de televisión preescolar y, por otro lado, una serie de libros con marcas independientes que estamos desarrollando de forma propia. Queremos que ese sea nuestro negocio real: desarrollar marcas y productos propios de entretenimiento infantil desde aquí.