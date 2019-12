Pau Torres: "Necesitamos ganar un partido ya"

El defensa del Villarreal, Pau Torres, señaló en rueda de prensa que el Atlético de Madrid, rival al que reciben este viernes en La Cerámica, "nunca esta mal" y tampoco estuvo de acuerdo en las críticas que reciben los delanteros del conjunto colchonero.

"El Atlético no está mal nunca, es un gran equipo y cuenta con grandes jugadores, por lo que son peligrosos y pueden ganar cualquier partido. Es posible que ahora les esté faltando algo de gol, pero tienen grandes delanteros", indicó.



"Si el Atlético no tiene gol teniendo delanteros internacionales todos ellos, no sé que equipo puede tener gol. Como he dicho, son magníficos delanteros y deberemos estar muy concentrados en todo el partido", añadió.



Si el Atlético afronta este encuentro tras una irregular trayectoria en las últimas jornadas, el Villarreal está más que obligado a sumar, tras no conocer la victoria en los últimos cinco partidos y haber sumado solo uno de los últimos 15 puntos posibles.



"Necesitamos ganar un partido ya, sabemos que una victoria como la del Atlético nos daría mucha fuerza y cambiaría la dinámica en la que estamos. Es un partido importante, con un gran rival y esa es una buena opción", recalcó.



Para ello, el defensa internacional español abogó por "mejorar todo el equipo en defensa. Debemos ser fuertes en casa y recuperar la línea de los buenos resultados. Hemos encajado muchos goles, muchos a balón parado, y es algo que debemos trabajar y mejorar".



"Tenemos un gran margen de mejora y debemos dejar la portería a cero más partidos. Sabemos que debemos mejorar sin balón, ser más agresivos y que el rival no llegue tan fácil a nuestra área", prosiguió.



Tras el cambio de seleccionador nacional, con la vuelta de Luis Enrique, el futbolista villarrealense agradeció a Robert Moreno que le hiciera debutar con la absoluta y aseguró que para continuar yendo a la selección "debo trabajar en el Villarreal, eso es lo que hace que el seleccionador se fije, pero la base es que el equipo esté lo más arriba posible para que se pueda fijar".



"Agradezco a Robert que me hiciera debutar y que confiara en mí, pero la clave es hacer las cosas bien en el Villarreal, debemos recuperar las victorias y recuperar el nivel del equipo", concluyó.