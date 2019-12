Fomento propone suprimir la estación de Renfe de Gandia y situarla en el polígono Alcodar

El Ministerio de Fomento ha remitido a los ayuntamientos afectados por el trazado ferroviario Gandia-Denia, las modificaciones que ha realizado al estudio informativo de las fases 1 y 2 de esta obra, incluida en el Plan de Cercanías 2025. El informe ha causado estupor, cuando no malestar, en algunos de los ayuntamientos implicados, dado que sólo aconseja la fase de desdoblamiento de vía entre Cullera y Gandia pero no la prolongación del tren hasta Denia "porque no es rentable".

En las modificaciones presentadas a los ayuntamientos, Fomento apela al criterio estrictamente económico para eliminar, por ejemplo, el apeadero de Bellreguard previsto en el estudio de 2016.

También plantea la posiblidad de suprimir la actual estación de Renfe en el centro de Gandia y habilitar una nueva estación en el polígono Alcodar. Esta modificación supondría pasar de los 74 millones de euros previstos inicialmente a 55 millones, dado que no se tendría que costear el soterramiento de la duplicación de la vía a su paso por Gandia.

Este último aspecto ha sido duramente criticado por el grupo municipal del PP de Gandia. Víctor Soler, ha señalado que su partido no va a permitir que Fomento suprima la estación de Renfe del centro de Gandia porque supondría un enorme perjuicio para la ciudad.

Soler ha advertido de que si Fomento opta por esta segunda opción, no habrá oportunidad de construir tampoco los apeaderos del hospital comarcal y de Bellreguard, dos estaciones que sí podrían contemplarse en caso de que se mantuviera el proyecto previsto inicialmente.

Por todo ello, el portavoz popular solicita a la alcaldesa de Gandia que lidere una respuesta unitaria por parte de todos los partidos políticos, patronal, sindicatos y sociedad civil, para oponerse a las modificaciones planteadas por Fomento mediante la presentación de alegaciones.

Reacciones desde Oliva

Desde Compromís per Oliva han manifestado también su malestar por este informe. A través de un comunicado, la formación nacionalista lamenta que el criterio económico sea el principal argumento que esgrime Fomento para no construir el tren Gandia-Denia, ignorando, dicen, el impacto social y la reducción de CO2 que implica el transporte público. Compromís per Oliva también exige la creación de una comisión de trabajo y de seguimiento del Tren de la Costa que la Conselleria de Vertebración del Territorio prometió hace casi dos años.