El milagro de los números

Leo en los papeles que la Audiencia Provincial ha colocado a una venerable anciana de Villablino la pena de dos años de cárcel y el pago de unos 130.000 eurazos por cobrar la pensión de un tío que llevaba veinte años afectado por el rigor mortis.

Pasada la inicial indignación ciudadana por este expolio de la caja de la Seguridad Social por esta estafadora con cacha, no he podido evitar una sonrisa en el alero de los labios al imaginar a la susodicha sacando cada mes la pensión de marras, mientras el cajero le pregunta por su tío y ella contesta: ahí va , no come nada el pobrín, se nos está quedando en los huesos, justo antes de acercarse al cementerio a cambiarle las flores y agradecerle esta muerte tan lucrativa.

Cuento todo esto porque cada día que pasa se hace más patente la obviedad de que en realidad no existimos para la máquina burocrática ni para los mandarines que la gobiernan. Salvo, claro está, para el ordeño impositivo en la nómina y en los módulos de cada mes. Somos apenas un número de la Seguridad Social, un NIF o, lo que es peor aun, un mero apunte contable en el capítulo de gastos. Y por eso nos quitan los médicos de los pueblos, las escuelas y los maestros rurales, o el wifi, sin que les duela nada, sin piedad. Porque, cuando uno trabaja con cifras, ser humano es una demagogia innecesaria.

Por eso y también porque nuestro masoquismo electoral se estudia con asombro desde hace décadas en la Universidad Católica de Lovaina, como misterio de la teología demoscópica y como milagro , claro.