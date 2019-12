Mir: "Mi objetivo no es coger el relevo de Lorenzo, es llegar a ser campeón"

El piloto mallorquín de Moto GP Joan Mir, ha dado por finalizada esta mañana en el circuito de Llucmajor, la que ha sido su primera temporada en la máxima categoría del motociclismo, donde ha terminado con unos resultados bastante notables.

Tras la rueda de prensa, en la que se ha hecho balance de la temporada, y en la que Joan Mir ha valorado la actuación del equipo Suzuki, se ha celebrado una carrera de 'karting' contra los distintos medios de comunicación que estaban presentes, entre los que estaba la Cadena SER.

La rueda de prensa ha tenido lugar en la sala de actos del circuito de Llucmajor, que ha arrancado con un vídeo resumen de lo que ha sido el mundial de motociclismo para el piloto mallorquín. "Estoy muy contento con mi primer año porque ahora mismo estamos donde queríamos estar, peleando entre los 6 o 7 mejores. Ha sido un año de aprendizaje puro y duro" introducía el piloto tras las imágenes.

"Soy muy optimista de cara al año que viene, porque hemos sido capaces de superar esa lesión que paró mi progresión a principio de año, y hemos conseguido acabar entre los 7 mejores del campeonato. Además me ecanta mi moto, me he adaptado muy bien a ella, y queremos pelear por estar arriba"

Aunque su temporada arrancara con dificultades debido a esa lesión que le apartó durante dos carreras, y que después arrastró durante algunas más, lo cierto es que acabó el campeonato codeándose entre las élites de la MotoGP. Veáse sino el útlimo Gran Premio del campeonato, el de Valencia, en el que acabó en la séptima posición, por detrás de nombres destacados como Viñales, Quartararo o Márquez.

"Este año he aprendido mucho, sobre todo técnicamente, porque al principio cogía la moto y decía: 'Joder, esto corre un montón'; pero luego al final de temporada notaba como que incluso me faltaba potencia". Aunque sobre su lesión, dice, también ha adquirido mucho aprendizaje por el hecho de poder superarla y pelear por los altos puestos.

En boca de todos está, y más ahora tras su retirada, que de Joan Mir se espera coja el relevo del gran Jorge Lorenzo, y más viendo cómo ha conseguido irrumpir en los mundiales de motociclismo, aunque su objetivo no es ese: "Mi objetivo no es coger el relevo de Jorge Lorenzo, mi objetivo es ganar campeonatos, cuantos sea posible. Lorenzo ha dejado el listón muy alto."

"Este año no he tenido la oportunidad de estar mucho con él. (Sobre su retirada) Creo que ha tomado una decisión muy buena. Llega un momento de su vida que no es tan bonito como parece porque si a mí me quitaran las motos no sabría dónde ir. Estamos hecho para correr y si nos quitan eso... no sabes qué hacer. Por lo que tendrá que plantearse lo que hacer"

Sobre el equipo Suzuki: "Estoy especialmente contento con el equipo, porque han hecho el trabajo en la dirección que necesito para mejorar. Hemos creado una familia, y ese es el ambiente que necesito para ganar. Me han protegido mucho"

En cuanto al balance de la temporada, en la que ha acabado en la posición número 12, con 92, por detrás del español Pol Espargaró, ha comentado: "Se ha visto que las Suzukis este año estabamos ahí delante, y crero que se ha hecho un buen trabajo de cara al año que viene" Pero añade un matiz a corregir: "Hemos de mejorar en las clasificaciones. No puede ser que de ritmo en las gomas usadas bajemos un segundo cuando los demás bajen uno y medio. Esto hace que salgamos en la tercera fila y condiciona mucho. Hay que mejorar en las calsificaciones o en el motor, para adelantar en la carrera"

"A nivel individual me pondría un 8. Podría haber sido mejor en algunas carreras pero me he permitido lujos como caídas y probar cosas que no debía hacer y eso ha hecho que me quede entre los 7-8 primeros. Quiero ganar y creo que con Suzuki se puede ganar"