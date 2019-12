El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha modificado el texto de una moción que pedía inicialmente a Renfe suprimir la parada del AVE en Segovia en la primera expedición de las 06.23. Ese tren está siendo utilizado en la actualidad por cerca de 300 segovianos que estudian o trabajan en Madrid.

La alcaldesa de Segovia Clara Luquero ha señalado a Radio Segovia que es legítimo que Valladolid pueda demandar mejorar en los servicios pero " no es admisible que lo soliciten en detrimento de los servicios que prestan a otras ciudadades ". Ha apuntado que Segovia no va a admitir de ninguna manera esa supresión y ya se estaba preparando un escrito al presidente de Renfe para solicitar que no hubiera ninguna modificación. Considera además que el hecho de utilizar el AVE a Madrid posibilita que muchas segovianos sigan viviendo en nuestra ciudad. Podemos ha pedido a todos los partidos políticos que elaboren una declaración institucional conjunta en el próximo pleno para que no se modifique la situación actual.