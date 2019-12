Corpas: "La Segunda es una locura"

Un jugador que ha madurado una barbaridad dentro y fuera del campo. Corpas ha sido protagonista en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos después del primer entrenamiento de la semana después de dos días de descanso. El extremo derecho del Almería es sincero en sus respuestas, va al grano en todos y cada una de sus reflexiones. El primer mensaje que ha mandado el jugador rojiblanco: “Estamos contentos por encontrar la victoria de forma consecutiva. Veníamos haciendo un gran trabajo sin lograr ganar y estas dos victorias son un aliciente más para ganar al Mirandés”, ha dicho.Paso a paso

“El objetivo es ir partido a partido, pensar más allá es confundirse porque Segunda es muy larga y dura”, ha señalado el futbolista del conjunto almeriense.

La regularidad es clave en el Campeonato Nacional de Liga en el fútbol de plata: “Hemos sido bastante regulares en el campeonato, hubo unos partidos sin victoria, pero vamos a mejorar e ir a por más”.

Ha avisado de los peligros de cualquier rival de Segunda División: “Cada rival tiene sus armas y tenemos que intentar contrarrestarlas y potenciar lo nuestro. El cuerpo técnico estudia al contrario y decide cómo jugar”, ha recordado.

Mercado de invierno

“Somos profesionales y no pensamos más allá del trabajo. Hay tranquilidad absoluta en el vestuario. Pensando en el trabajo colectivo llegaremos a todos lados esta temporada en una categoría que es muy complicada”, ha señalado.

El partido ante el Mirandés no será fácil: “El partido del sábado va a ser 100% complicado porque el rival es incómodo y viene de muchos partidos sin perder, es fundamental tener atados los detalles para que no nos puedan hacer daño y lograr los tes puntos”, ha apuntado y sobre su futuro, porque cumple contrato el próximo 30 de junio: “Cumplo contrato y pensar en el futuro es un error, pienso en el día a día y el próximo partido, que es lo importante”, recuerda. Subir a Primera no será fácil: “El ascenso va a ser muy difícil. El último equipo le gana a los de arriba y es una locura, siempre pasa. Habla de la dificultad que tiene cada victoria, entregaremos todo para ganar cada partido”, dice.

Ha sido claro: “No obsesiona ni la primera, ni la segunda plaza ni el play-off. Hay una ilusión muy grande por estar arriba, en los puestos de ascenso directo, pero todos compiten muy bien”.