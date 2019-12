Ángel Vázquez sobre Espino: "Sería un error juzgar la decisión de un Juez"

El Partido Popular casi no ha hecho valoraciones públicas al respecto de auto de archivo en la causa de los Centros de Arte, Cultura y Turismo contra Carlos Espino. Sin embargo, Ángel Vázquez ha sido contundente en Hoy por Hoy Lanzarote, mostrando el máximo respeto al auto del Juez. "Respetamos profundamente las decisiones judiciales, nuestra postura siempre ha sido la misma. Por lo tanto, el Partido Popular respetará el auto judicial. Sería un error por parte del Partido Popular juzgar la decisión de un juez", explica Ángel Vázquez, Consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote. "El Partido Popular no ha presentado ninguna denuncia y por lo tanto, el Partido Popular no puede recurrir nada. El órgano competente para eso es el Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo", añade Vázquez.

"Si resulta que esto no va a juicio porque resulta que la denuncia no tiene validez ninguna o no tiene jugo ninguno para hacerlo, pues mira, el PP ahí no va a entrar, lo respetaremos como hemos hecho en muchísimas otras ocasiones. Creo que en el auto ha quedado claro lo que dice el Juez, por lo tanto, más no le puedo decir. Cuando vaya al Consejo de Administración veremos lo que podemos hacer o no", explica Ángel Vázquez. "Si un Juez entiende que no hay jugo y no hay nada para llevar a un juicio el tema, ¿qué podemos opinar ahí los demás? Pues respetar lo que diga el Juez", concluye el líder de los populares. Escucha las declaraciones de Ángel Vázquez en Hoy por Hoy Lanzarote aquí: