La oposición marca sus líneas rojas antes de reunirse con Barcala para negociar los presupuestos

Tras anunciar ayer el alcalde Barcala que ya tiene ultimado su acuerdo con Ciudadanos para los presupuestos de 2020, la oposición ha comenzado a marcar ya sus líneas rojas para la negociación que va a comenzar estos días.

Para Unidas Podemos son tres: la emergencia feminista, la climática y los derechos sociales. Sin embargo, su portavoz Xavi López teme que las cuentas se vayan a negociar solamente con Vox y desconfía de las promesas del alcalde porque, dice, se ha demostrado que un acuerdo de presupuestos no conlleva después su ejecución.

Unas exigencias que chocan frontalmente con las de Vox. Su portavoz Mario Ortolá dice que su formación de ultraderecha apoyará unos presupuestos "útiles" para Alicante y eso pasa por ver qué peso tienen concejalías que califica "de izquierdas", como la de LGTBI o la de Igualdad.

Mientras, Compromís ha empezado las reuniones para recoger las demandas de los distintos colectivos de la ciudad. Cuando se reúnan con el bipartito, dice Natxo Bellido, esperan encontrarse con una actitud "diferente" a la del año pasado, cuando no aceptaron sus propuestas pero apoyaron las cuentas "por responsabilidad".

Advierte ahora Bellido que este año no tendrán su voto en tal caso. No aceptarán acuerdos que no sean vinculantes.