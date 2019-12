Ernesto: "Expuse la idea de mi renovación y no la vieron conveniente"

El Real Oviedo se enfrentará este viernes al Alcorcón en Santo Domingo, un escenario donde no conoce la victoria. Los azules han perdido los cinco encuentros que han disputado en tierras madrileñas ante el conjunto alfarero y únicamente han conseguido marcar un gol.

En el cuadro amarillo se encuentran tres jugadores con pasado oviedista como David Fernández, Richard Boateng y Ernesto Gómez. Éste último, que estuvo dos temporadas en el filial carbayón, fue nuestro protagonista en SER Deportivos Asturias.

Para el extremo, mañana será un partido especial porque se reencontrará con varios excompañeros como Lolo González, Jimmy, Lucas, Borja Sánchez o Edu Cortina. "Hablo bastante con ellos y me da una alegría tremenda verles ahí con lo que nos costó llegar. Al final lo que queríamos el año pasado era esto, estar en el fútbol profesional. Será bonito poder enfrentarme a ellos. Somos algo más que compañeros y algo nos diremos antes del partido", comentaba entre risas.

Pero los conocidos para Ernesto no solo estarán sobre el terreno de juego sino también en el banquillo. Admite el andaluz que Javi Rozada"ha sido clave" en su carrera: "Confió en mí, me metía mucha caña y sé que lo hacía con la mejor intención. Sabía lo que daba cada uno de sus jugadores y a la vista está, que muchos estamos en el fútbol profesional y en parte se lo agradecemos a él".

El atacante, que esta campaña ha participado en 16 encuentros y ha marcado un tanto con la camiseta del Alcorcón, la pasada temporada fue el máximo goleador del Vetusta con 15 dianas. "Mi cambio de posición fue por un tema circunstancial, Rozada me comentó la idea de jugar de delantero y le dije que sí, que ya lo había hecho alguna vez, y así fue mi explosión de cara a gol", afirmó el granadino.

Ahora Ernesto se espera un partido de alto voltaje ante un equipo que según aseguró es "pura pasión por lo que hacen. La seña de identidad que le ha metido Javi es la intensidad. Es una de las claves del Oviedo. Vienen de ganar a un grande, estuve viendo el partido contra el Rayo y muerden como leones. Para tener nuestras opciones tenemos que igualar ese nivel".

Por último, el extremo analizó su salida de la entidad azul cuando muchos aficionados se extrañaron de su marcha después del rendimiento que había dado en El Requexón. "Después de Navidad se habló con el club. Expuse la idea de la renovación y ellos no la vieron conveniente en aquel momento. Seguí centrado en el Vetusta y el primero que mostró interés en mí fue el Alcorcón. No podía negarme a algo así. Hubo un momento en el que yo había tenido conversaciones con ellos y al ver que no había nada por parte del Oviedo tuve que tomar esa decisión. Cuando el Oviedo dio ese paso quizá fue un poco tarde. No guardo rencor a nadie, para mí fue complicado salir porque es una ciudad de la que guardo mucho cariño", zanjó Ernesto.