Este miércoles ha sido protagonista en la antena de la Cadena SER el gerente del Iberostar Tenerife. Aniano Cabrera ha repasado diversos aspectos de la actualidad aurinegra, entre los que anunció que “se sigue trabajando para la incorporación de un jugador para cubrir esa vacante que ahora mismo existe y tenemos claro que lo haremos antes o después pero nunca sin precipitarnos”, señaló Cabrera quien no tuvo conocimiento del incidente protagonizado por un aficionado con el técnico Txus Vidorreta en la cita ante el Brose Bamberg aunque reconoce que “la afición es soberana y el técnico es humano por lo que si escucha algo que le moleste puede reaccionar como lo haría cualquier otra persona. No he hablado con Txus al respecto ni me percaté de nada”, comentó el dirigente quien reconoce el nivel de exigencia que se vive con respecto al de otras campañas pues “este año estamos sometidos a una presión distinta a la de campañas pasadas y somos sabedores de que nos quieren ver ganar siempre, aunque eso cada vez es más complicado”, explicó.

Vuelta al trabajo de cara al encuentro ante el UCAM Murcia

El plantel del Iberostar Tenerife vuelve a centrarse en la Liga Endesa la cual retomará el próximo sábado en el Santiago Martín con motivo de la visita del UCAM Murcia al recinto de Los Majuelos. Tras el triunfo del pasado martes ante el Brose Bamberg, el conjunto aurinegro espera repetir la dinámica exhibida ante el cuadro teutón pues el conjunto murciano está situado en la zona media de la clasificación aunque a tan solo una victoria de los puestos de descenso.

Al margen de la actualidad deportiva que genera el grupo entrenado por Txus Vidorreta, el club sigue centrado en distintas promociones y ha puesto desde este miércoles a la venta las entradas para el derbi del próximo día 21 ante el Herbalife Gran Canaria. Asimismo, se ha activado una recogida de alimentos no perecederos para el encuentro de este sábado en colaboración con la cofradía de penitentes de la misericordia Santo Domingo de Guzmán de La Laguna.