El PSOE propone crear una residencia para personas con discapacidad física en el edificio de 'La Isla'

El PSOE de Ronda propone crear una residencia para personas con discapacidad física y movilidad reducida en el edificio conocido como ‘La Isla’, ubicado en el polígono industrial, frente al instituto Martín Rivero. Los socialistas apuestan por dotar de contenido este edificio fantasma de nuestra ciudad cuya construcción ni siquiera llegó a finalizarse. Según ha explicado la concejal Pepi Cabrera, se trata de un área de mil metros cuadrados, divididos en dos plantas y zona exterior en la que se podrían crear hasta 11 habitaciones individuales más otras 7 habitaciones dobles y una sala de rehabilitación, de manera que la residencia podría ser utilizada por una treintena de personas no sólo de la cuidad de Ronda sino también del resto de la Serranía. La socialista ha recordado que esta misma idea ya se contempló hace unos años por lo que el proyecto cuenta con un estudio avanzado.

Igualmente, y aprovechando que ayer se conmemoraba el día internacional de las personas con discapacidad, Cabrera también ha destacado la escasa implicación que, según el PSOE, está teniendo el actual equipo de gobierno con asuntos tan importantes como la inclusión y la accesibilidad de estos ciudadanos en nuestra localidad. La concejal ha resaltado la gran labor que están realizando las diferentes asociaciones rondeñas pero ha criticado que el Ayuntamiento no haya planteado ninguna actuación estrictamente municipal en este sentido: "le pedimos que plantee la accesibilidad como derechos fundamentales reales y no sólo como palabras para decir en un momento dado o en un pleno". "Una sociedad a la que aspiramos aquí en Ronda no puede ser inclusica y solidaria si sus representanes políticas van un paso por detrás de ella", ha añadido.

Cabrera ha lanzado algunas sugerencias al bipartito en relación a esta cuestión. Entre ellas la creación de una delegación específica de atención a personas con discapacidad o rescatar el Consejo Local de Atención a la Discapacidad. Los socialistas apuestan igualmente por recuperar una tarjeta con la que estos ciudadanos puedan obtener descuentos en diferentes servicios y comercios rondeños.