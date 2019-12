Panucci recibe la baja del CD Jávea

Uno de los fichajes estrellas que el CD Jávea realizó en la pretemporada, Panucci dejó de ser jugador del club que preside David Tiscar. Al jugador se le llamó para hablar con la directiva. En esa charla se le comunicó que el club prescinde de sus servicios.

La noticia no sentó nada bien al jugador que hace varias jornadas expresó a su entrenador Juan Carlos Signes, la intención de dejar el equipo al no encontrarse cómodo. Signes optó por no dejarle salir del equipo, una decisión que no entendió el propio Panucci.

Al jugador se le ha hecho un flaco favor ya que al haber disputado cinco partidos con el CD Jávea, le impide poder fichar por otro equipo del grupo III de Preferente. Panucci, está disponible para firmar por algún equipo de Tercera División, o en Preferente siempre que sea del grupo I, II y IV, o por alguno de Primera Regional.