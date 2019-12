Vox denuncia que no han sido invitados a la reunión de los presupuestos

La portavoz de Vox en Elche, Amparo Cerdá, ha denunciado que el equipo de gobierno no les ha convocado a la reunión sobre los presupuestos para escuchar sus propuestas con la intención de poder tenerlas en cuenta. Cerdá ha señalado que esto ha marcado un antes y un después en el ayuntamiento y demuestra una actitud antidemocrática por parte del equipo de gobierno.

Amparo Cerdá ha asegurado que se trata de una falta de respeto a los más de 25.000 votantes de Vox en Elche y no entienden por qué diferencian a un partido de otro ya que "todos son partidos democráticos". La portavoz de Vox ha manifestado que el alcalde está demostrando que no todas las ideologías son válidas y que está aplicando un actitud totalitaria contra su formación.

Por su parte, la concejala de Gestión Financiera y Tributaria, Patricia Maciá, ha explicado que desde el equipo de gobierno han considerado que no pueden sentarse con un partido que no firma la declaración institucional contra la violencia de género y que niega la lucha contra el cambio climático. Maciá ha asegurado que para ellos eso es pasar la línea roja y por eso no quieren que les presente ninguna medida.