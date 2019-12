El C. B. Elda Fem. sigue sin arrancar (89-48)

El equipo sénior femenino del C. B. Elda sigue sin arrancar. Las de Inma Payá cayeron (89-48) en el Centro Dep. San Jerónimo de Petrer, ante el C. B. Petrer en el partido de la octava jornada de liga en el Grupo K de la categoría Autonómica.

El partido transcurrió sin demasiada historia y el equipo petrerí hizo valer la baza de la diferencia de centímetros que tiene a su favor respecto a las eldenses que, sin embargo, se movieron muy bien la zona encontrando tiros cómodos y solas, pero no entró el balón todas las veces que hubieran querido. Además, la defensa de las de Inma Payá no fue suficiente contra un equipo que les saca más de una cabeza por jugadora por lo que no necesitaron mucho más. El C. B. Petrer, con los balones interiores, encontraba la canasta fácil sumado a que las de Elda le dieron dos y tres opciones de canasta aumentando las posibilidades de anotar.

En el descanso, el C. B. Elda intentó cambiar algo, y consiguieron que con la zona pudieran recuperar balones para salir al contraataque. Pero no fue suficiente para recortar la diferencia contra un Petrer que le salía y metía todo.

En resumen, un partido que no aporta nada y que solo hace aprender de los errores y mejorar “lo que ya sabemos para empezar a mirar la fase siguiente”.

El equipo eldense volverá a la competición el viernes 13 a las 21.00 h, cuando reciba al C. B. Ilicitano Angelesnavarro.es, líder del grupo, en el "Ciudad de Elda - Florentino Ibáñez".