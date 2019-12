Las niñas y niños toman el poder en el Ayuntamiento de Jaén. Y ha sido tal y como se expresa en este titular. Escolares de diferentes edades y colegios de la ciudad han ocupado este miércoles por la mañana los escaños el salón de plenos del consistorio. Todos excepto los correspondientes al alcalde de Jaén Julio Millán, la concejala de Presidencia África Colomo y el concejal de Educación Francisco Díaz que han presidido el Pleno Infantil con motivo del Día de la Constitución.

Uno de los primeros sonidos ha sido el correspondiente al preámbulo de la Carta Magna donde un niño leía que "la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuántos la integran, en uso de su soberanía proclaman su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo".

Los escolares representados en el pleno del Ayuntamiento de Jaén han leído, además, distintos artículos incluidos en la Carta Magna. Había también quién, además de leer estos artículos, realizaba críticas constructivas al equipo de gobierno para reivindicar cuestiones que aún no han sido solucionadas. "Yo voy a leer cómo se regula la institución del Jurado, pero también me gustaría hacer otras preguntas. Me gustaría preguntar por qué lleva varios meses un WC atrancado en el colegio Martín Noguera y no viene nadie a arreglarlo. O también por qué no se hace nada contra el cambio climático".

Niñas y niños en el salón de plenos / Radio Jaén

Para los más pequeños hay detalles contemplados en la principal norma del ordenamiento legislativo que son difíciles de comprender. Por ello, algunos de los pequeños concejales y concejalas han querido preguntar sobre distintas cuestiones que se escapan a su conocimiento. "¿Cómo se transmite la cuestión de confianza parlamentaria?", "¿cuáles son las causas para que un gobierno cese?" o "¿cuáles son las competencias del gobierno?" son algunas de las preguntas realizadas.