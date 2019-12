"¿La afición? Me ha sorprendido su apoyo y paciencia"

Por el pasillo del Reino de León desfilaron los jugadores este miércoles convencidos de que su talismán no les fallará en una cita en la que la Cultural no puede fallar. Hasta nueva orden, de sus resultados en casa depende su progresión en la clasificación, que se aprieta a su espalda después de regresar de vacío en sus dos recientes salidas. Este viernes será otra historia coinciden los futbolistas, como Héctor Rodas cuyo discurso no deja lugar a la intranquilidad. Al contrario.

"Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. Se han dado circunstancias puntuales, pero el equipo da la cara en todo momento, mantiene la ilusión y el hambre y el trabajo dará su fruto. Estoy convencido", señaló el zaguero, quien, preguntado por un posible ambiente adverso en caso de tropiezo en casa, no titubeó: "estoy soprendido incluso del apoyo de la gente, de la paciencia que tienen en muchos partidos que nos cuesta abrir. Nos apoyan al cien por cien".

El Salamanca será una prueba de fuego en el choque adelantado y para el que José Manuel Aira perderá a Alfonso por sanción, apuntando Eric Montes a su primera titularidad en el feudo municipal. No habrá cambios en la defensa donde Rodas seguirá liderando una línea sensible a la efectividad rival. Será el primero de los dos "partidos" que el valenciano dispute en los próximos días ya que el lunes 9 conocerá la sentencia por el presunto amaño del Levante-Zaragoza de 2011 en el que declaró como imputado junto a otras 40 personas para las que se pide una pena de dos años de prisión, una inhabiltación de seis años y una multa de 3,4 millones de euros. .