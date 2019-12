El profesor Gilabert ve "difícil" que se repita un episodio de peces muertos en el Mar Menor como ocurrió en octubre

El profesor del grupo de Ecosistemas de la Universidad Politécnica de Cartagena, Javier Gilabert, que ha estado en La Ventana de la Región de Murcia, y que ha participado este miércoles en la reunión de la comisión de seguimiento del estado ambiental del Mar Menor, ha dicho que difícilmente se producirá exactamente lo mismo que en octubre con la muerte de peces por falta de oxígeno porque diferentes factores actuales difieren respecto a aquel momento como una menor temperatura y salinidad y que ha llovido "mucho menos", lo que hará que la tendencia a estratificación sea menor.

Señala asimismo que en uno o dos días, si no hace viento, las partículas en suspensión que hacen que el mar presente hoy un color marrón caerán en una parte importante y una fracción muy pequeña quedará suspendida en el agua. Esas partículas que entran a la laguna tienen un efecto mecánico negativo directamente en las agallas de los peces.

"No tenemos datos suficientes para hacer una valoración consistente", y advierte ante la probabilidad de un nuevo episodio de anoxia que "no sabemos lo que puede ocurrir", aunque considera que no es muy probable.

Lo que los expertos están haciendo es comparando la situación previa y viendo las condiciones si son las mismas o no, y evaluando diversos factores observan las diferencias y observan que "es difícil que se produzca exactamente la misma situación".

Por su parte, la directora general del Mar Menor, Miriam Pérez, ha reconocido que pueden producirse consecuencias negativas para la evolución del Mar Menor tras atravesar un periodo de tendencia positiva en el que los datos iban siendo positivos en cuanto clorofila, turbidez y salinidad, entre otros parámetros.

"Ahora con esta nueva Dana y los litros de agua que caído podemos vernos en una fase en la que la recuperación se vea truncada", señaló.

"Tenemos que seguir monitorizando y viendo cómo va a evolucionar; estaremos expectantes, midiendo todos los parámetros y actuando con agilidad si hay una situación complicada", agregó.

Uno de los trabajos experimentales que se han probado desde la Consejería de oxigenación desde barcos ha dado como resultado positivo según los ensayos monitorizados llevados a cabo y, por lo tanto, podría ser una solución en caso de que fuera necesaria su actuación.

Se trabaja además con la posible "rehabilitación de la salida de agua en Marchamalo" con el doble objetivo de mejorar la oxigenación y de crear una reserva natural para especies protegidas, concluyó.