Cales son as claves para escoller ben o teu seguro de saúde para o 2020?

Estamos no último mes do 2019 e seguro que os moitos lectores estarán estes días pensando xa no 2020, no futuro e no que polo que todo o mundo brinda estes días, pola saúde.

E para estar ben cubertos, xa vimos falando da importancia de ter un bo seguro de saúde e das vantaxas que che pode ofrecer o contratalo a través dunha correduría. Se tes dúbidas, neste post, as resolvemos:



É a primeira vez que o vas a contratar?



Pois debes tomar o tempo necesario para falar co asesor, estudar as cláusulas e adaptar o seguro ás túas necesidades.

En Sueiro piden aos clientes que lles expliquen ben que é o que buscan e que queren do seguro. Así poden adaptar os servizos e coberturas do seguro, e polo tanto, o prezo.

En qué debes centrar a atención?

O primeiro é a cobertura. Un erro moi común é crer que os seguros privados o cobren todo. Por iso é importante antes de contratar saber que cubre e que terías que pagar no caso de que fixeras uso del. Por exemplo: se cubre hospitalizacións, probas diagnósticas ou tratamentos.

Outro punto importante á hora de contratar un seguro é saber os períodos de carencia. Qué é isto? É o tempo que transcorre ata que podes utilizar un servizo de asistencia sanitaria. Esto moitas veces fai que os clientes se decanten por un seguro fronte a outro. Tamén é importante comprobar si estes períodos de carencia aplícanse durante o embarazo ou convalecencia.

Que é iso do copago do que todo o mundo fala?

É a cantidade que se paga pola utilización dun servizo médico. E no caso dalgunhas compañías, xa veñen incluídos no prezo do importe mensual, pero noutras o cargan por cada uso.

Cando é o mellor momento para contratar un seguro de saúde?

Todas as compañías líderes no mercado lanzan as súas mellores campañas nos últimos tres meses do ano para a captación de novos clientes. Polo que é o momento para conseguir un prezo máis económico con unha cobertura completa e sen copagos.



Por exemplo: agora mesmo calquera cliente que non teña póliza de saúde, pode contratar na Correduría Sueiro ,unha póliza de saúde en Aegon con unha prima dende 39.90€/mes e 4 meses gratis ou en Asisa unha póliza completa desde 42€/mes.