Luciano Calvo: "Xogar en Riazor é o máis lóxico porque é un club amigo"

Despois de moitas voltas, finalmente a Federación Española de Fútbol expuxo este martes as razóns polas que o campo das Eiroas era considerado non apto para acoller ese histórico partido entre Bergantiños e Sevilla. E xunto a esas razóns, tamén propuxeron catro opcións onde se podería celebrar ese encontro.

Sorprendentemente, entre elas, estaba Riazor, que nun principio fora denegado polo Deportivo debido ao deterioro do céspede. Ao Bergantiños, o club coruñés aínda non lle comentara nada, pero este mércores ambas directivas tiveron unha reunión e pecharon o acordo para que a eliminatoria de Copa do Rei se dispute en riazor.

Minutos despois de ese comunicado da federación, no Universo Calvo de esta semana, falamos co presidente do club carballés Chano Calvo.