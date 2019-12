El gobierno de La Rioja elimina más de 167 ayudas nominativas en los presupuestos de 2020

Esta decisión supone que las 167 entidades que desaparecen del proyecto de cuentas para el próximo año, entre las que se encuentran ayuntamientos, fundaciones o entidades del tercer sector, no tienen fijada una cuantía para el desarrollo de sus actividades. Lo que no quiere decir que no vayan a recibir fondos del ejecutivo regional, pero sí que se crea la incertidumbre de la nueva fórmula que buscará el gobierno para otorgar ayudas económicas.

¿Qué es lo que dice el gobierno ante este cambio?

El portavoz del gobierno de La Rioja asegura que hay algunos convenios que siguen recogidos en el anexo 3, y que los que no aparecen, más de 150 respecto al año anterior, se resolverán vía presupuesto ordinario o por concurrencia competitiva. Chus del Río afirma que "se trata de acabar con la discriminalidad a la hora de asignar los 20 millones de euros que suponen los convenios eliminidados". Además el portavoz gubernamental afirma que con esta medida quieren "evitar algunos comportamientos detectado que no les gustan".

¿Y qué significa esto?

Que hay varias herramientas:

La primera, mantener la figura del convenio. Es decir, firmar el convenio a mediados de año. Para ello, el gobierno de la rioja se ha reservado partidas destinadas a este fin, bajo el epígrafe 'otros convenios'.

Otra posibilidad es que el gobierno regional convierta esa partida económica en una convocatoria de ayudas por concurrencia competitiva. Es decir, que las entidades tengan que elaborar proyectos que posteriormente entran en concurso por esos fondos. Es decir, que pueden recibir, más, menos o nada dependiendo de los proyectos que entren en juego.

¿Qué supone este cambio?

De esta forma, el gobierno de la rioja evita comprometer el dinero a una asociación concreta, por lo menos sobre el papel y puede, así, decidir durante el año a qué asociaciones subvencionan, con qué cuantía, dar más transparencia a la hora de colaborar con otras entidades y profesionalizar el proceso.

En cambio, para las asociaciones implica que haya menos seguridad, ya que no conocen con certeza si van a percibir o no fondos públicos, porque se enterarían de la cuantía cuando la administración les comunique la firma de su convenio o les sea adjudicada en concurso una subvención. Además supone más trabajo burocrático para las asociaciones, ya que para presentarse a los concursos deben realizar los proyectos con anterioridad y la justificación es más compleja que en la figura del convenio.

¿Qué ejemplos de asociaciones que desaparecen nos encontramos en el presupuesto de 2020?

El mayor recorte de ayudas nominativas se produce en el capítulo de Agricultura, donde desaparecen 24 entidades como la denominación de origen Peras Rincón de Soto, Aceite de la rioja o el Queso Camerano. Tampoco aparecen las indicaciones geográficas protegidas de Pimiento Najerano, Coliflor de Calahorra, Chorizo Riojano, así como otras entidades como las promotoras de las alubia de Anguiano, la Ciruela de Nalda, la asociación de Pan Sobado o la asociación profesional de Cultivadores de Champiñón de la rioja que contaba en las cuentas de 2018 con un convenio de 160.000 euros.

En el capítulo sanitario, por ejemplo, desaparecen los convenios con la asociación de trastornos de conducta alimentaria, AFA-Rioja, dedicada a la atención integral a afectados por el Alzheimer o la Federación FIBROFARE, que atiende a afectados por Fibromialgia.

En el apartado de Cultura desaparece el Ateneo Riojano, la Orquesta Sinfónica de La Rioja, o la asociación rioja románico. También desaparecen YMCA y ASDE Scouts de La Rioja en materia de Juventud.