Regresa el cine a Cuéllar con la proyección de Frozen II

La Sala Cultural Alfonsa de la Torre vuelve este fin de semana a acoger proyecciones de cine de estreno gracias al contrato menor firmado entre el Ayuntamiento de Cuéllar y la empresas Eresma Audiovisuales S.L.L que gestiona el cine en la localidad vallisoletana de Pedrajas de San Esteban. Segun ha explicado la concejal de Educación, Raquel Gilsanz, este contrato tiene una duración de cuatro meses hasta que salga a licitación el servicio de cine por dos años y que incluiría el cine de verano. El Consistorio abonará a la empresa 3.200 euros por proyectar cine todos los fines de semana al menos un día y además la empresa percibirá la recaudación de la taquilla. Se mantiene el precio de las entradas en 5 euros que por el momento se adquirirán en la taquilla.

La primera película que se proyectará es Frozen II, durante el sábado, el domingo y el lunes. Así tanto el sábado como el domingo habrá proyecciones a las 18.00 horas y 20.30 horas y el lunes a las 17.30 horas y las 20.00 horas. Gilsanz explica que desde el Ayuntamiento no quieren quedarse solo en el cine de estreno sino que se van a combinar peliculas y actividades tanto para adultos como para niños en el mismo día, ofreciendo propuestas para todos porque no se quiere limitar el uso de al sala al cine. No obstante ya hay programadas muchas actividades culturales hasta el mes de marzo lo que hará que se proyecten las películas algún día del fin de semana y también entre semana, proyectando cine el lunes para dar facilidades a las personas que trabajan el fin de semana. Ademas se quiere apostar por otro tipo de cine como el clásico, los cortometrajes, el cine antiguo... La concejal de Cultura, Maite Sanchez apuesta también por intruducir charlas explicativas como si de un cine club se tratara y espera que la sala se llene este fin de semana dada la película que se proyectará.

Se calcula que hay unas 140 butacas con visibilidad completa que serán las que se pongan a la venta. Además han anuciado que por el momento no habrá quiosco cn el fin de no hacer competencia desleal a los establecimientos de la villa que se dedican a la venta de estos productos aunque no descartan sacarlo a licitación.