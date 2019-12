Oltra obligada a explicarse

Como no podía ser de otra forma, Mónica Oltra se ha comprometido a dar explicaciones. Faltaría más diría yo teniendo en cuenta las que exigía ella cuando estaba en la oposición y, sobre todo, por la responsabilidad que ahora ostenta como Consellera. No se trata de ofrecer detalles de su vida y relaciones personales siempre y cuando por supuesto no estén relacionadas con los hechos sino de explicar con todo lujo de detalles cómo pudo pasar y cómo se actuó desde su departamento.

Por cierto, debería dejar las comparaciones entre el caso de Segorbe y éste más que nada porque en el primero a pesar de diversas irregularidades el acusado fue absuelto y en este ha sido condenado a cinco años de prisión por un delito continuado de abuso sexual a una menor de 14 años tutelada por la Generalitat. Eso sí, al mismo tiempo, siempre y máxime en un tema tan delicado hay que exigir a la oposición el máximo rigor y responsabilidad a la hora de formular sus críticas.