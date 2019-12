Se acerca la reunión Al-Sheikh-Guti

El mercado de invierno está a la vuelta de la esquina y Turki Al-Sheikh quiere volver a verse cara a cara con su entrenador. José María Gutiérrez, 'Guti', abandonó este mediodía el Estadio Mediterráneo a toda velocidad para dirigirse al Aeropuerto de Almería, donde se subiría en un jet privado rumbo a Marruecos. Al míster le dio tiempo a entrenar, ducharse y dirigirse a El Alquián para volar -probablemente-, para reunirse con el presidente. El propio Al-Sheikh publicó a última hora del martes un tuit en el que anunciaba que se marchaba de Arabia Saudí, aunque sin anunciar destino. Probablemente el país elegido sea Marruecos.

Fue el vicesecretario rojiblanco, Mostafa Yilmaz, quien publicó la imagen de la que habla toda la afición. Ya en el jet, se ven juntos al propio Mostafa Yilmaz, José María Gutiérrez, 'Guti', Mario Silva, Joao Gonçalves y Mohamed El Assy. A la foto también le acompañan tres historias con vídeos de la salida del vuelo desde el Aeropuerto de Almería. La plantilla tenía constancia de este rápido viaje del míster y no tendrá problema para dirigir de nuevo el trabajo este jueves.

Hace un mes el Almería destacó en su cuenta de Twitter que Turki Al-Sheikh tenía previsto una charla con Guti. “En un mes me reuniré con nuestro entrenador, Guti, y nuestro CEO, Mohamed El Assy, para estudiar nuestras futuras necesidades en el mercado de invierno... habrá sorpresas”, publicó. No solo ha viajado Mohamed El Assy, sino que le acompañan otros pesos pesados dentro del organigrama del club. El seguidor espera las "sorpresas" de un mercado invernal que se presenta muy cargado de noticias en el Almería, no solo de entradas, sino también de salidas, porque el único objetivo que persigue el propietario es ascender a Primera en 2020.