Tana aparece en la escena de la UD Las Palmas

Tana ya se ha convertido en un personaje visible. Tras su periplo chino, jugando cedido en el Greentown de la segunda división del país asiático, el talentoso jugador vuelve a escena. No le fue bien en cuanto a rendimiento, tan sólo un gol y no disputó los minutos que en el contexto de la competición china y en relación a la calidad del jugador, parecía que podía haber tenido. Quizás no le ayudó que Sergi Barjuán, su valedor para hacerse con Tana a préstamo fuera destituido.

Lo cierto es que el futbolista tiene contrato con la UD Las Palmas hasta el próximo 2023. A partir de ahora, y después de disfrutar de sus vacaciones el jugador vuelve a entrenarse con un plan específico. El club tendrá, si así lo estima el cuerpo técnico. que hacerle ficha en el mes de enero. Porque efectivamente, tal y como ha repetido en diferentes ocasiones el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, la decisión final de si se queda el futbolista dependerá exclusivamente del entrenador.

No se ha mostrado especialmente empático Pepe Mel, cuando le han preguntado por Tana. También es verdad, que el futbolista no estaba en la plantilla de la UD, cuando ha respondido sobre el jugador. En cualquier caso, Mel sabe, como lo sabe el último de los aficionados que Tana es un futbolista dotado de talento, pero sobrado de veleidades a la hora de tomarse con rigor la profesión.

Tana debutó con el primer equipo de la UD Las Palmas en segunda división en el año 2013 frente al Eibar, siendo entrenador Sergio Lobera. Tras dos años en la categoría de plata consigue el ascenso a primera división en la temporada 2015/16 de la mano de Paco Herrera. Ha acumulado en la últimas temporadas un total de121 partidos con el primer equipo y ha anotado un total de trece goles.