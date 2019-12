El declive de Dendaraba: un tercio de sus locales están vacíos

Hace más de 25 años el Centro Comercial Dendaraba abrió sus puertas. En el momento de su apertura, muchos negocios familiares decidieron establecerse en sus locales pero, en la actualidad, uno de cada tres están vacíos. La mala situación que atraviesa en los últimos años el comercio en el centro es un hecho y la situación actual de Dendaraba es una muestra más de ello.

Dendaraba tiene 45 locales pero 15 de ellos están vacíos, lo que supone un 33%. Aún así, dentro de este área comercial encontramos situaciones muy diversas. Hay quienes tienen un movimiento constante de clientes, como es el caso de la cafetería; quienes mantienen cierta clientela fija gracias a la cual resisten, como El Remiendo Alavés, o quienes se ven forzados a colgar el cartel de ‘Cerrado’ o ‘Se alquila’ como va a ocurrir este año con la tienda de Ropa Ccoloress.

La revitalización de Dendaraba está entre uno de los objetivos del Masterplan del alcalde Gorka Urtaran para relanzar el centro de Vitoria pero no ha habido avances. Según ha explicado esta semana la concejala de Territorio, Ana Oregi, se ha trabajado en implantar una marca fuerte pero no ha fructificado. En su día hubo contactos con FNAC y Mercadona.

Dendaraba, lugar de encuentro para personas mayores

Lo que es evidente nada más entrar en Dendaraba es que sí hay gente por sus instalaciones, sin embargo, no todo es público que acuda allí a comprar. Es el caso de muchos señores y señoras mayores que optan por resguardarse del tiempo vitoriano dentro del recinto y que lo han convertido en uno de sus lugares de reunión. “Nos encontramos aquí y charlamos mientras pasamos la mañana, por lo menos aquí no hace frio. Pero mira, todos los locales vacíos, todo el comercio local en Vitoria se está yendo al hoyo”, comentan dos personas mayores sentadas en uno de los nuevos bancos que ha instalado el centro comercial.

Y es que vacío es como va a quedarse también este año el local que actualmente alberga la tienda de ropa Ccoloress. Elena Argote es la propietaria y abrió este establecimiento hace 23 años. Por desgracia, este año va a tener que cerrar sus puertas. “Es muy duro, tienes tu ilusión, tienes tu producto, tienes tu gente, pero no se puede sostener. Seguimos compitiendo, y cada vez más, contra los grandes, contra las tiendas de chinos, contra Internet y es imposible. De aquí a uno, dos o tres años, todo el comercio local va a desaparecer”, cuenta Elena. Además, ella cree que algo que les ha afectado negativamente es el cambio de localización de ciertos servicios: “Se están llevando todo del centro. Antes estaba el Ayuntamiento, la Seguridad Social y eso, quieras que no, atraía a gente. Ahora no hay nada”.

A esta última afirmación se suma también Álvaro González Landa, propietario de la cafetería. “No hay un gancho que atraiga al público. Además, están huyendo las grandes firmas a los centros comerciales, está habiendo una desertización del centro, no hay relevo generacional y eso está dejando muchos locales vacíos”, añade Álvaro. Sin embargo él afirma sentirse afortunado ya que su negocio sí funciona bien y además afirma estar pasando por uno de sus mejores momentos en cuanto a clientela.

Piden ayuda al Ayuntamiento

El Centro Comercial Dendaraba funciona de forma similar a una comunidad de vecinos. Los propietarios de los locales pagan una cuota y las decisiones las toma la Junta Directiva conformada por diferentes propietarios y dirigida por el Presidente. Gerard Rodriguez, propietario del SuperBox 24h es quien regenta este cargo desde hace casi dos años y explica que este tiempo se han realizado cambios en las instalaciones: un nuevo parque infantil, nuevos bancos, una amplia programación en fechas señaladas como Navidad y una nueva imagen del centro comercial.

En cuanto al público objetivo de Dendaraba, considera que debería enfocarse hacia la gente joven y no hacia la más mayor ya que, desde su punto de vista, es la potencial compradora. Aún así, opina que solucionar el problema de las ventas es un tema complejo y que el problema puede estar en el tipo de producto que se vende. “Hay negocios que yo veo que no paran, y otros que no venden nada. El problema aquí es que son tiendas pequeñas e igual no interesa lo que venden y entonces tendrán que cambiarlo. No se pueden obcecar en vender siempre lo mismo porque igual no es atractivo”, explica Gerard.

Además, aprovecha esta ocasión para pedir cierta colaboración al Ayuntamiento: “Pedimos que nos ayude organizando más eventos aquí. Dendaraba es un sitio privilegiado, en el centro de Vitoria y nosotros estamos a su disposición para que utilice nuestras instalaciones. Eso nos ayudaría a acercar más gente hasta aquí”, añade.