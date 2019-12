El fiscal del caso Sala acusa a la jueza de "parcialidad y oscurantismo"

El fiscal del caso Sala, José Llor, finalmente, también ha presentado recurso de apelación contra la sentencia que absuelve a Miguel López del asesinato de María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la CAM y pide, igual que ha hecho la acusación particular, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que se repita el juicio porque se han "quebrantado" las garantías procesales que "causan indefensión por ausencia de audiencia a las partes, prevista para la devolución del acta al jurado" y por el "oscurantismo" con el que ha actuado la magistrada.

Insiste el recurso, al que ha tenido acceso Radio Alicante, en que en el acto de devolución del acta del jurado se tendría que haber oído a las partes "algo que no se hizo" y mantiene que el secretario debería que haber incorporado el escrito con el primer objeto del veredicto al acta del juicio. El que no se practicara este paso alegando que "se destruyó" (algo que no tiene soporte legal alguno, dice) ha privando a la Fiscalía de la posibilidad de conocer el acta, causando una "evidente indefensión" a esta parte puesto que "no tuvo opción de protestar". Además, matiza que ese veredicto podría ser de culpabilidad según informaciones que "no han sido desmentidas".

Falta de imparcialidad y oscurantismo

Además, el recurso analiza también el prceder de la jueza del tribunal Francisca Bru, a quien acusa de no velar por el derecho de tutela judicial efectiva por falta de imparcialidad en las instrucciones dadas a los miembros del jurado al proceder a la devolución del acta. E incluso asegura que lo que "no puede pretender la magistrada" que el jurado le facilite una motivación "tan fundada como podría hacer un tribunal profesional y eso es lo que le pidió" al devolver el acta del veredicto.

Pero donde más "palpariamente" se demuestra la falta de imparcialidad en las instrucciones de la magistrada es cuando ella les indica, dice el fiscal, que "han omitido cualquier pronunciamiento sobre una serie de pruebas aportadas por la defensa (contraindicios) o periciales y ese es el motivo por el que les tengo que devolver el acta para que suplan esa fundamentación". Y continúa el escrito explicando que a continuación con "evidente oscurantismo" , ya que no tenían conocimiento del acta del veredicto, la magistrada dice que los jurados han omitido cualquier pronunciamiento sobre contraindicos o pruebas.

Por todo ello, el fiscal Llor solicita "la celebración de nuevo juicio con un nuevo magistrado presidente y un nuevo letrado de la Administración de Justicia".

La jueza Francisca Bru, recordamos, devolvió el primer veredicto al jurado popular el viernes 8 de noviembre por falta de motivación. El domingo 10 el jurado declaraba no culpable a Miguel López de matar de dos tiros a la viuda del expresidente de la CAM: