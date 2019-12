Rozada: "Tenemos un hándicap muy negativo, hay mucho que remar"

El Real Oviedo tuvo esta mañana su última sesión en El Requexón antes de viajar a Madrid para verse las caras con el Alcorcón en la que será la antepenúltima jornada de la primera vuelta en la Segunda División.

El cuadro carbayón buscará sumar su segunda victoria consecutiva, la quinta de la temporada, para dar un golpe sobre la mesa y comenzar a tomar distancia sobre los puestos de descenso, objetivo inicial y principal a día de hoy en la plantilla.

Escucha las palabras de Javi Rozada.

Al final del entrenamiento el técnico Javi Rozada pasó por la sala de prensa de El Requexón e hizo balance de la semana, destacando en primer lugar la llega de Francesc Arnau a la dirección deportiva del club.

"No lo conocía personalmente. Ilusionados de que venga una persona nueva y nos pueda ayudar a todos. Contento porque es un perfil bueno. Su trayectoria demuestra que es un hombre de club. Va a ser una época complicada con el mercado de invierno y seguro que tendrá que hacer movimientos. Tuvimos un pequeño contacto, pero hablamos más del partido en Alcorcón que de otras cosas", comentó.

La otra noticia de la semana es la operación de Saúl Berjón, que le tendrá alejado del césped durante mes y medio: "El club me dice que está de baja y tampoco pedí detalles. Hay que respetar el problema de Saúl. Intentó por todos los medios forzar. No quiero hablar de un jugador que es un emblema y tiene un problema complicado. Me transmite que estará pronto de vuelta y confío en su palabra. No te puedo transmitir que en enero esté al cien por cien. Es un futbolista importante para todos. Él va a hacer todo lo que esté en su mano y me dijo que iba a regresar en cuestión de mes o mes y medio".

"Tenemos un hándicap muy negativo. Hay mucho que remar. De nada valen los puntos del otro día si mañana no damos un paso adelante. El otro día el equipo me gustó, pero mañana es otro partido, otro perfil de rival, y algún cambio puede haber", afirmo rozada sobre las posibles modificaciones en el once.

"Para mí el Alcorcón es de los equipos que mejor compite de la categoría. Es un campo que pide mucho compromiso y lectura del partido. Ellos son un equipo en casa que saben lo que tiene que hacer. Tendremos que entrar muy bien al partido y manejar bien las distancias. Si no estamos bien ajustados ellos lo aprovecharán", sentenció sobre el rival.