Inaugurado el espectáculo de luz y sonido de Foro Romano

Miles de personas se han congregado esta tarde en la calle Foro Romano para presenciar la inauguración del espectáculo de luz y sonido que este año estrena el Ayuntamiento de Córdoba.

El alcalde, José Maria Bellido, señalaba que "Córdoba es una ciudad maravillosa y no podíamos dejar pasar la Navidad más años sin pena ni gloria". El alcalde, que ha estado acompañado por la teniente de alcalde Turismo, y socia de gobierno, Isabel Albás también ha aprovechado para pedir a los cordobeses "que seamos una ciudad amable con el turismo familiar que este año se espera en Córdoba"

Bellido, que junto a Isabel Albás y Marian Aguilar, se ha animado a cantar un villancico a petición de los periodistas.





Los asistentes, llegados de todos los barrios de Córdoba, y muchos de ellos de distintos puntos de la provincia, han podido disfrutar de como parpadeaban los 13.000 metros de cordón de luces led al ritmo de las canciones navideñas seleccionadas para la ocasión. En este primer pase, que ha durado unos seis minutos, se han podido escuchar los temas Navidad con Paz, de Miliki; All I want for Christmas, de Mariah Carey, y Mi mejor regalo, de India Martínez.

El público, encantado

"Precioso, precioso, precioso". Este es el adjetivo más repetido esta tarde en la antigua Cruz Conde cuando nada más acabar el primer pase preguntábamos al público asistente qué le había parecido. "Córdoba necesitaba algo así" ha sido otro de los mensajes más repetidos entre un público entregado con el nuevo reclamo navideño. "Ya no tenemos que ir Málaga" sentenciaba otra señora henchida de orgullo cordobesista.



Una vez inaugurado el espectáculo, en el que el Ayuntamiento ha gastado 218.000 euros, cada día hay previstos cinco pases: 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 y 21:30 horas.

Junto al espectáculo de la antigua Cruz Conde, hoy también ha quedado inaugurado el alumbrado extraordinario del resto de la ciudad. Una treintena de calles en las que el consistorio ha invertido 266.000 euros; el mismo presupuesto del año pasado.