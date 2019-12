La huelga de Renfe afecta a ocho conexiones desde y hacia A Coruña

Los paros en RENFE, por la huelga convocada para hoy por el sindicato CGT, afectan a 31 conexiones con origen o destino Galicia. Ocho con origen o destino A Coruña.

Los afectados son la conexión Vigo Guixar-A Coruña de las 10 menos cuarto de la mañana, el A Coruña-Vigo Guixar de las 10, el A Coruña-Vigo Urzáiz de las once y también el de vuelta desde Vigo a las once y cuarto. No circulará la línea Ferrol-A Coruña de las dos y doce de la tarde y el que va a Ferrol de las dos y media. Tampoco el Ferrol-Coruña de las nueve menos 20. Está cancelado el A Coruña-Santiago de las diez y diez de la noche y el Santiago-A Coruña de las once menos cinco de la noche.

También se suspenderá la conexión Betanzos-Ferrol de las once de la mañana. Los trenes hoteles afectados serán el que estaba programada su salida a las diez y cuarto de la noche de Madrid y el de las diez y 25 de la noche desde A Coruña.

Se trata de paros de cuatro horas entre las once de la mañana y las tres de la tarde y entre las ocho y las doce de la noche. La central sindical denuncia la política de privatizaciones y externalizaciones que se realiza en el ferrocarril y la falta de personal de Renfe y Adif ante el acceso a la jubilación de plantillas envejecidas.