Pacheta: "Bragarnik nos ha trasladado un mensaje de absoluta confianza a los jugadores y a mí"

La afición del Elche C.F. puede estar tranquila porque la decisión del nuevo propietario del Club, el argentino Christian Bragarnik, es de confiar plenamente en Pacheta y en su plantilla para afrontar lo que resta de temporada en Segunda División.

Los seguidores franjiverdes han movido de lo lindo esta semana el hashtag "Pacheta no se toca" a través de las redes sociales. Los dos ídolos del Martínez Valero son el capitán Nino y el propio técnico de Salas de los Infantes.

Un Pacheta que en su comparecencia ha dejado claro que "Bragarnik nos ha trasladado a los jugadores y a mí un mensaje de tranquilidad y de absoluta confianza en nuestro trabajo. No puedo pedir más. Son gente de fútbol y seguro que se van a consensuar las decisiones que se tomen en el mercado de invierno".

El entrenador del Elche ha comentado que "no hay que variar mucho la plantilla ya que estoy muy satisfecho con estos jugadores. Quizá con un par de retoques sea suficiente". Pacheta ha explicado también que "no admitiré que me cambien de objetivo a mitad de temporada, y eso no significa que no sea ambicioso, sino todo lo contrario. Considero que estamos en el camino correcto".

Para el encuentro del domingo 8 de diciembre en el Ramón de Carranza a las 21.00 horas ante el líder Cádiz el técnico franjiverde tiene las bajas del central Gonzalo Verdú por sanción y del extremo Fidel Chaves por lesión. Pacheta reconoce que este partido puede ser un buen test para medir las posibilidades reales del Elche en el campeonato de Liga.