El Nueva Elda no quiere perder el contacto con la cabeza (S. 18.00 h)

El Nueva Elda F. S. (4º: 21 Ptos.) recibe esta tarde (18.00 h) en el pabellón municipal “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez” al E. D. Sacedón (14º: Ptos.) en el partido de la jornada 13 de liga delGrupo 4 de la Segunda B de fútbol sala.

Tras su victoria en la pista del C. D. E. Mejorada (2-4), el equipo eldense se encuentra a un punto de la tercera plaza que ocupa el Cáceres Universidad y a seis del segundo puesto en el que está el Tot Cable Futsal Ibi que ayer viernes ganó (4-5) en la pista del Inter Movistar "B", aunque aventaja en tan solo un punto al quinto, Torrejón Sala Five Play, y al sexto, C. D. El Valle. Esa situación hace que el vestuario del Nueva Elda se haya conjurado para no dejar escapar la victoria con el fin de escalar posiciones y no perder el contacto con la cabeza de la tabla clasificatoria.

Dada no puede contar con Samu que cumple el segundo y último partido de sanción tras ser expulsado en el choque contra el Cáceres Universidad ni con el portero Aarón García, lesionado.